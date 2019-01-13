"Розгулював, як вдома", – тарганів побачили на коробках з печивом у супермаркеті на Запоріжжі

У Мелітополі на Запоріжжі в одному з супермаркетів мережі "Брусничка" відвідувачі помітили, як таргани повзають по коробках з печивом. Люди припускають, що комахи можуть також перебувати на кухні магазину.

Як пише місцевий ресурс РІА "Мелітополь", вищезазначений магазин розташовується на зупинці "Елена".

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"За довгий час уперше зайшла у "Брусничку". Коли підійшла до коробок з печивом, не очікувала побачити таргана. Я не виглядала та не намагалася його знайти, просто зайшла в магазин і підійшла до печива, але відразу побачила його. Розгулював, як у себе вдома. Якщо тарган ходить по печиву, отже і на кухні вони також є!" – розповіла у коментарі ресурсу одна з відвідувачок.



Таргани можуть перебувати не лише у торговій залі, а й на кухні

Журналісти припускають, що таргани могли потрапити у магазин з квартир через вентиляцію, оскільки його розміщено на першому поверсі житлового будинку.

"Але цей факт не виправдовує персонал продуктового магазину, який є зобов'язаним стежити за чистотою та санітарної безпекою у торгових залах", – наголошують представники видання.



Таргани могли потрапити до супермаркету через вентиляцію з квартир нагорі

До слова, це вже не перший випадок у Мелітополі, коли у супермаркеті "Брусничка" помітили тарганів – попереднього разу ці комахи повзали по мандаринах. Додамо, ця мережа належить олігарху Рінату Ахметову.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року евакуйованих дітей із Армянська, де стався хімвикид, окупаційна влада доправила до таборів, де панувала повна антисанітарія з горами сміття та тарганів.