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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рожден Анусі розповів, що його найбільше приваблює у дівчатах

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Рожден Анусі розповів, що йому подобається у дівчатах
Рожден Анусі розповів, що йому подобається у дівчатах

Учасник популярного романтичного проекту "Холостяк" Рожден Анусі поділився думками про те, яким він бачить щастя. Також співак заявив, що абсолютно готовий до створення сім'ї.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Viva.

Як відомо, учасник програми "Холостяк" Рожден Анусі не належить до тих зірок, які залюбки розповідають про сокровенне журналістам. Відтак деталі його особистого життя часто закриті від громадськості.

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"Я не можу ось так просто говорити про своє перше або останнє кохання, про найромантичніші вчинки в житті чи про ідеальне побачення. Мабуть, ті відносини, які у мене були, які я міг би назвати любов'ю – це все один суцільний гігантський кінофільм, який можна розбирати дуже довго", – пояснив Рожден Анусі.

За словами співака, для нього найголовніше у стосунках – це відданість. Окрім цього, Рожден Анусі зізнався, що своїх обраниць він обирає за запахом.

Для мене завжди дуже важливий запах. На цьому будується особисто моя хімія. Буває, дівчина дуже красива, але у тебе не викликає якихось почуттів або емоцій,
– пояснив учасник проекту.

Про ідеальне побачення чи стосунки саунд-продюсер говорив неохоче. Однак він заявив, що вже готовий до серйозних стосунків. Зізнання у кохання для нього – це особливі слова, які він би сказав, коли з людиною прожив би все життя. Тоді, на думку Рождена Анусі, вони б були правдивими.

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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