Рождение Чебурнета

Российские власти с 2014 года много раз поднимали тему создания своего собственного, отдельного от всего мира интернета. Чиновники ему заранее тогда же придумали имя "Чебурашка", породив довольно злобный мем – "Ч/Б Рашка" как черно-белая Россия.

С тех пор этот самый суверенный российский интернет в сети очень часто называют "Чебурнетом". На мой взгляд, довольно удачное название для абсурдной идеи.

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Официально, мысль затеи такой: когда злой Запад – Европа и США – отключат Россию от интернета, у нее будет заранее готов свой собственный, которым она сможет пользоваться.

На деле же все выглядит совсем иначе. Россия готовит методы, чтобы самой отпилиться от мировой сети и позакрывать все неугодные сайты в этом своем отдельном сегменте. Во всяком случае, именно такие меры прописаны в законе об изоляции Рунета, который Госдума приняла 16 апреля.

Чиновники и депутаты настроены очень решительно. Они явно готовятся к необходимости отключить страну от сети в случае начала революции или восстания. Других вменяемых целей у этой затеи просто быть не может.

Но и то, что они делают сейчас, выглядит довольно бредово. По словам специалистов, применить этот закон невозможно просто технически. А если даже вдруг это удастся, то обойти любые блокировки будет очень просто. В этих условиях останется последний метод – топором по кабелю. Но и тут все сложно, поскольку вот-вот начнут работать сразу несколько систем глобального спутникового интернета.

Блокировка Telegram

Фундаментальная проблема российской власти заключается в том, что на нее сейчас работают почти исключительно балбесы, неучи и троечники, которые ничего не могут сделать нормально. Помните, в прошлом году там пытались отключить Telegram? Так вот, он по-прежнему работает, его используют органы власти России.

Недавно Русская православная церковь завела себе там аккаунт. И это при том, что каждый месяц государство тратит миллионы на блокировку Telegram, которая стала работать лишь чуть медленнее. Это самое настоящее безумие, но это так.

Скорее всего, и с новыми законами будет та же история. Сделают вид, что заблокировали – и все. Для галочки. А сами будут лишь блокировать неугодные сайты.

Гонения на Семена Слепакова

Кстати, один иностранный журналист, работающий в Москве, мне недавно рассказал дивную историю. Сейчас в России многие ожидают блокировок и даже гонений на, вы не поверите, Семена Слепакова.



Семен Слепаков

Это умеренно оппозиционный, довольно талантливый юморист. Слово "юморист" тут ключевое. Кремль очень внимательно и не без тревоги наблюдает за успехами Владимира Зеленского в Украине.

В России примерно аналогичную позицию занимает Слепаков. Его знает вся страна, его шоу очень популярны. За ним стоит Comedy Club, который ничем не уступает "95 кварталу". Путин смотрит на Заленского, потом на Слепакова. Потом снова на Зеленского, и снова на Слепакова. Вы же понимаете, какие там мысли в голове рождаются?

Вот поэтому у российского юмориста сейчас могут начаться сложности. Впрочем, это пока лишь только разговоры. Эта информация вполне может оказаться неверной.



Владимир Зеленский

Но в любом случае, она заслуживает внимания. Я буду очень смеяться, если Путин натравит свой неработающий Чебурнет на исполнителя веселых песен о наступающей в России заднице.

Надежда Парижской Богоматери

Главным мировым событием последних дней стал, конечно, пожар в Соборе Парижской богоматери, уничтоживший крышу и шпиль этого сооружения.

Який вигляд має Собор Паризької Богоматері після пожежі – дивіться у матеріалі 24 каналу

Несмотря на всеобщую панику в самом начале пожара, худшего удалось избежать: внутрь храма огонь не проник, все самое ценное в нем уцелело. Речь идет о старинных картинах, росписях, о древнем органе, о знаменитых витражах и, конечно же, о многочисленных христианских реликвиях, которые там хранятся – туника святого Людовика, часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, а также терновый венец, который ему, по преданию, надели на голову римские легионеры.

Замечу, что реликвии эти, скорее всего, являются фальшивками, которыми средневековая Европа была просто наводнена. Но некоторые люди до сих пор в этот театральный реквизит верят, поэтому некоторая символическая ценность у него действительно имеется.

Как действовали пожарные

В любом случае, благодарить за относительно удачный исход этого инцидента надо местных пожарных, которые действительно умницы и настоящие герои. У них была заранее составлена инструкция, о том, что делать в случае возникновения именно такого пожара.

Они этой инструкции четко следовали и, как выяснилось, правильно делали. Пожарные молодцы, что не стали слушать всяких советчиков, типа Дональда Трампа, которые требовали залить собор водой с самолетов и вертолетов.

Тут такой технический момент. Представьте себе человека, у которого на голове загорелись волосы. Воды нет, но можно дать ему кирпичом по голове, чтобы сбить пламя. Вот совет сбросить на собор воды был аналогичен совету потушить волосы ударом кирпича. Пламя вы, может, и собьете, но заодно человеку и череп проломите. А этого хотелось бы избежать.



Собор Парижской Богоматери после пожара: вид внутри

В общем, парижские пожарные просто охлаждали несильными потоками воды каменные стены и свод собора, давая спокойно сгореть крыше. В результате деревянная верхушка собора сама собой выгорела, но вниз, под каменный свод, огонь не проник.

Точнее, в одном месте, под упавшим шпилем, свод все-таки провалился, но дырка была небольшой, и через нее огонь внутрь не попал.

Для собора столь значительный пожар закончился максимально безболезненно. Более того, даже любимые многими горгульи не пострадали. На эту тему во Франции вышла даже симпатичная карикатура.



Сгорела кровля Нотр-Дама

Реакция общества

Намного существеннее оказался эмоциональный негатив. Сначала многие люди просто ужасно расстроились из-за возможной гибели храма. Некоторые плакали, у кого-то даже нервный срыв был.

Потом за дело взялись безумные конспирологи – одни обвиняли в поджоге мусульман, якобы желающих закончить христианскую цивилизацию, потом в соцсетях стали обвинять евреев, якобы желающих подставить мусульман. Но все это, конечно, бред сивой кобылы.

Возгорание произошло там, где шли ремонтные работы. Скорее всего, какой-то местный дядя Вася кинул окурок не туда, куда полагается. Вот и результат. Обычно именно так все и происходит, безо всяких зловещих заговоров.

Как бы то ни было, уже на следующий день оказалось, что этот пожар пошел французам даже на пользу, поскольку разбудил в них самые добрые чувства – солидарность, сплоченность, братство и бескорыстие.

Всего за сутки на восстановление собора люди насобирали почти миллиард евро. Самые богатые жертвовали сотни миллионов, очень многие большие компании и банки скидывались по пять-десять миллионов. Простые бизнесы и рядовые богачи тоже несли сотню тысяч-миллион.

Причем пожертвования приходят не только из самой Франции, но и из-за границы, со всего мира. Я чувствую, что если так продолжится еще несколько дней, то в Париже можно будет еще парочку кафедральных соборов поставить. Причем они будут ничем не хуже сгоревшего.

Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя, вероятно, строители и быстрее управятся: разрушения там и правда не такие ужасные. Хотелось бы надеяться, что восстановят его как можно быстрее.

Но в целом надо сказать, что те люди, кто поспешил с пожаром объявить о конце старой эпохи или о начале новой, сильно поспешили. Придется нам всем пока пожить во все той же эпохе, в которой мы жили и до понедельника.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)