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Рожеве озеро на Херсонщині: які лікувальні властивості має водойма

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За чудодійною водою українцям не потрібно їхати в Ізраїль на Мертве море, досить лише відвідати Херсонщину.

На кордоні з окупованим Кримом розташоване цілюще Лемурійське озеро, вода і грязь якого за своїми властивостями не мають аналогів у Європі. 

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В озері неможливо втонути через величезний вміст солі – до 300 грамів на літр. Але головне в іншому – озеро цілюще, воно лікує шкіру і суглоби.

Мене сюди принесли на ковдрах. Через три дні я встав, через півтора роки я вилікувався від хвороб, за які офіційна медицина досі не береться,
– розповів підприємець Володимир Виговський.

Власна історія зцілення надихнула цього чоловіка допомагати й іншим. Після кількарічних досліджень води Рожевого озера Одеський інститут курортології таки встановив, що вода і грязь звідси насичені низкою хімічних елементів, відтак здатні лікувати.


Рожеве озеро Херсонська область

Відкрили унікальне джерело цілком випадково. Наприкінці 60-х років тут впав військовий літак. Величезна воронка стала заповнюватися водою. І про дивовижні властивості водойми довгий час ніхто не здогадувався.

На розвиток і на вивчення цього запиту ми витратили 12 років. Більш активно це розвивається останні кілька років, коли люди в це вірять та приїздять,
– заявив сільський голова Григорівки Сергій Кліщевський.

Окрім здоров'я, це озеро приносить і прибуток для сусіднього села. Майже в кожній хаті тут здають житло для туристів. Озеро розташоване біля окупованого Криму. Втім, туристам боятися нічого, зовсім поряд дислокуються українські військові.

Стоять наші блокпости, військовослужбовці, техніка. Ми вже до цього звикли, нас це не дивує, 
– говорить голова Чаплинської райдержадміністрації Олександр Бурейко.

Не дивує це і тисячі туристів. Вони сюди приїжджають практично цілий рік.

Теги: Здоров'я Лікування Новини України Новини Херсона відпочинок Подорожі
Джерело: 24 канал
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