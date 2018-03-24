"Рожеві вуса": втікач Мухарський представив першу пісню з еміграції

Епатажний шоумен Антін Мухарський, який покинув Україну, представив першу пісню "з еміграції".

Еротично-романтичний кліп, як назвав його сам Мухарський, з'явився на каналі проекту "Орест Лютий".

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Композиція "Рожеві вуса", як пояснює на відео артист, представляє однойменне "шик-кабаре".

У пісні Мухарський згадує про Львів, навіть рекламує кілька відомих місцевих закладів. Не обходиться і без пікантних порівнянь.

На відео, окрім самого Мухарського, з'являється ще двоє музикантів та одна бек-вокалістка.

Дивіться відео на пісню Антіна Мухарського "Рожеві вуса":



Нагадаємо, в середині лютого популярний український артист і шоумен Антін Мухарський повідомив, що вимушено покидає Україну.