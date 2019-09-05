Рожевий Самсон: вандали понівечили один з найвідоміших фонтанів Києва – фото

У Києві вандали познущались зі скульптури-фонтана "Самсона" на Контрактовій площі, перефарбуваши її у рожевий колір.

Що сталось? Невідомі перефарбували скульптуру у яскраво-рожевий колір. Інцидент трапився в ніч на 4 вересня. Правоохоронцям надійшло повідомлення, що вандали розмальовують фонтан, який є пам'яткою архітектури.

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Поліцейським, які приїхали на виклик, вдалось затримати одного з трьох зловмисників. Згодом він повідомив імена своїх спільників, інформує пресслужба поліції Києва.

У переписці хлопці обговорювали план дій і радились зі знайомими, як можна уникнути покарання за скоєне. Серед варіантів було назвати перефарбований пам'ятник артоб'єктом.



Вандалізм хотіли назвати "артоб'єктом" / Фото: пресслужба Нацполіції

Слідчі кваліфікували нічну подію як пошкодження об'єкта культурної спадщини, оскільки скульптура-фонтан "Самсон" офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення.

Щодо затриманих молодиків відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 про пошкодження об'єктів культурної спадщини. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

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