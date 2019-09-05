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      Рожевий Самсон: вандали понівечили один з найвідоміших фонтанів Києва – фото

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      "Самсон" на Контрактовій площі у Києві став рожевим
      "Самсон" на Контрактовій площі у Києві став рожевим / the-village.com.ua

      У Києві вандали познущались зі скульптури-фонтана "Самсона" на Контрактовій площі, перефарбуваши її у рожевий колір.

      Що сталось? Невідомі перефарбували скульптуру у яскраво-рожевий колір. Інцидент трапився в ніч на 4 вересня. Правоохоронцям надійшло повідомлення, що вандали розмальовують фонтан, який є пам'яткою архітектури.

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      Поліцейським, які приїхали на виклик, вдалось затримати одного з трьох зловмисників. Згодом він повідомив імена своїх спільників, інформує пресслужба поліції Києва.

      У переписці хлопці обговорювали план дій і радились зі знайомими, як можна уникнути покарання за скоєне. Серед варіантів було назвати перефарбований пам'ятник артоб'єктом.

      фонтан Самсон Київ рожевий
      Вандалізм хотіли назвати "артоб'єктом" / Фото: пресслужба Нацполіції

      Слідчі кваліфікували нічну подію як пошкодження об'єкта культурної спадщини, оскільки скульптура-фонтан "Самсон" офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення.

      Щодо затриманих молодиків відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 про пошкодження об'єктів культурної спадщини. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

      Як змінився скульптура-фонтан "Самсон": дивіться фото

       

      Подивіться, як вже наступного року після реконструкції може змінитись Пейзажна Алея у Києві.

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      Теги: Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України Поліція Архітектура
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 вересня
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