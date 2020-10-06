Рада НБУ знову атакує незалежний національний банк.

І знову атакує членів правління, які залишились в команді ще з часів Валерії Гонтаревої та Якова Смолія. Рада НБУ винесла догану членам правління НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, і знову поставила питання про їхнє звільнення. Хоча жодних повноважень виносити якісь догани у них просто нема. Читайте також Чому Рожковій та Сологубу НБУ оголосив недовіру та догану Чому виник конфлік між Радою НБУ та Нацбанком? Рада НБУ – це наглядачі за НБУ від політиків. І все. Але вони постійно тиснуть на НБУ, повторюють за Коломойським і російськими пропагандистами різні тези, а потім дивляться невинними очима і кажуть, що жодного політичного тиску на НБУ не має і не може бути.

Все в дусі радянських партійних зборів. Де відступникам від лінії партії виносять догани та влаштовують товариський суд за те, що вони наважилися невірно процитувати шостий абзац з другого тому Леніна і засумнівалися у світлій ролі комуністичної партії у розбудові миру на Землі.

Це смішно, але догану Сологубу вирішили винести за інтерв'ю, де він сказав, що довіра з боку МВФ втрачена і тепер потрібно все вибудовувати з нуля. І це правда.

Ба більше, пан Сологуб навіть прикрасив ситуацію, бо не з нуля треба вибудовувати, а з поля від'ємних чисел. Бо власне нуль – це перша зустріч, коли ви не знайомі. Але коли ви знайомі і вас вже кинули, то це вже мінус. І для того, щоб відновити довіру до нуля ще треба постаратися.

Радянська школа лизоблюдства в стінах Ради НБУ

І от після цього інтерв'ю виходить на арену пан Віталій Шапран, це той діяч криворізької школи економіки з Ради НБУ, який зазвичай повторює те, що каже голова ради НБУ Богдан Данилишин. Так от, виходить і каже, що Сологуб негідник, як він сміє казати такі речі, адже під проводом великого і мудрого президента Зеленського (це майже цитата), вже зроблено 100500 реформ, виконано всі, які можна програми МВФ, а також 5-річна за чотири роки і 12 місяців. Просто радянська школа адміністративного лизоблюдства.



Віталій Шапран / Фото mind.ua

І після цього на Раді НБУ виносять догану Рожковій і Сологубу, а той самий Шапран пише, що вони ще й легко відбулися, і в 90-х їх би вбили.

Заправляє у Раді цим карнавалом пан Данилишин. Це такий собі український Глазьєв, який давно і послідовно відстоює ідеї венесуелізації економіки. Ми довго сподівалися, що в Росії до ідей Глазьєва прислухаються, принаймні зі своїми тезами він ідеологічно близький руському миру, але Путін хоч і негідник, але розумний, і не допускає цих діячів до управління економікою. А в Україні, як виявилось, не настільки розумні керівники.

Наприклад, той же Данилишин усюди розповідає про піраміди ОВДП, які начебто були побудовані у 2019 році. Розповіді, про які смішать всіх притомних економістів. А також пише статтю за статтею про те, що треба друкувати гривню і змушувати банки купляти ОВДП. Завіса.

До речі, якраз минулого тижня вийшов матеріал від аналітиків НБУ, які в команді Сологуба. Де вони ґрунтовно і точно пояснюють, чому друкувати гроші – погана ідея. І тут догана. Який збіг.

Холодний душ для Зеленського

І найкраще. Це час для цього рішення. Напередодні саміту з ЄС, де Володимира Зеленського і так мають витягти з його теплої ванни і влаштувати холодний душ.

А в четвер президент Зеленський бере участь у зустрічі з інвесторами, яких переконуватимуть, що українські єврооблігації – це чудова інвестиція і треба ще дати в борг Україні, незважаючи на проблеми з МВФ. Бо гроші дуже потрібні. Бо дефіцит бюджету. Бо співпраця з МВФ заморожена. Бо довіри немає.

І от оці інвестори, які прийдуть на зустріч із Зеленським, дуже поважають і пана Сологуба, і пані Рожкову. Для них Нацбанк завжди залишався острівком здорового глузду в Україні. І їх необхідно буде переконати, що політичного тиску на НБУ немає. Цікавий план. Прямо дуже цікавий.

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І якщо хтось хотів підштовхнути Україну до ідеї взяти гроші у Путіна, а не на ринку, то час ідеальний. Але вже немає сил гадати, це просто від дурості робиться, чи за таємним планом Коломойського і Кремля. Бо байдуже. Результат один і той же.