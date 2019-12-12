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      Ми йдемо, с*ко, – Рожковій з Нацбанку погрожують

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      Катерина Рожкова заявила про погрози / facebook.com/photo.php?fbid=2324734614266298&set=a.2324734660932960&type=3&theater

      Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що їй погрожують у смс-повідомленнях. Вона сприймає ці погрози як реальні, які пов’язані з її роботою.

      Катерина Рожкова у фейсбуці написала, що тиск на неї та команду посилюється.

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      Три дні поспіль зранку "мітингувальники" біля дому намагаються перешкоджати моєму виїзду на роботу. Доводиться викликати поліцію та їхати на поліцейському авто,
      – розповіла заступниця голови Нацбанку.

      Рожкова додала, що 11 грудня отримала повідомлення на телефон з погрозами. Ці погрози вона сприймає як реальні, пов’язані з виконанням службових обов’язків на посаді першого заступника голови НБУ.

      Застрахуй дім і здоров’я. Відвези дітей. Ми йдемо, с*ко,
      – написано у повідомленні.

      рожкова нацбанк погрози смс повідомлення нбу
      Катерина Рожкова опублікувала повідомлення, яке вона отримала/ Фото: фейсбук-сторінка Катерини Рожкової

      Після цього до сусіднього будинку Рожкової приїхала поліція із саперами, бо отримали фейкове повідомлення про замінування.

      Але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою,
      – додала Катерина Рожкова.

      Перша заступниця голови Нацбанку заявила, що 11 грудня звернулась з відповідною заявою до правоохоронних органів.

      "Але якщо хтось думає, що у такий спосіб можна змусити нас "відкатити" реформу фінансового сектору та зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється", – наголосила Рожкова.

      Зауважимо, що правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку олігарха Ігоря Коломойського. Згодом НБУ надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи не спонтанні, а проплачені.

      Протести під НБУ: що відомо 

      • Після затримання колишніх співробітників НБУ детективами НАБУ 13 листопада під будівлею Нацбанку почалася безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.
      • Організатори акції – ГО "Стоп корупції" та інші громадські організації. За словами пресслужби банку, кількість мітингувальників змінюється щодня: від декількох десятків до 1 тисячі і більше.
      • В один із днів протестувальники принесли до НБУ голову свині, а 25 листопада увірвались всередину будівлі. Пресслужба Нацбанку підкреслила, що цей інцидент не став болючим для Нацбанку.

      Зверніть увагу: Справа "Приватбанку": деталі законопроєкту, який Київ пообіцяв МВФ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Поліція НБУ Ігор Коломойський Протести Фейкові замінування Реформи
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