Розі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісний кадр з Джейсоном Стетхемом та сином
Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі не часто демонструє своє особисте життя. Але нещодавно зірка вирішила опублікувати в своєму Instagram відразу три сімейні кадри.
На фото Розі позує із своїм коханим – 51-річним актором Джейсоном Стетхемом та однорічним сином Джеком.
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"Прем’єра татового фільму. Так пишаюся тобою!" – підписала модель кадр.
Як відомо, 7 серпня в Голлівуді відбулася прем'єра картини "Мег", в якій знявся Стетхем.
Нагадаємо, Розі та Джейсон разом вже вісім років, однак узами шлюбу вони не пов’язані.
Джерело: 24 Канал
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