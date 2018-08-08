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Розі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісний кадр з Джейсоном Стетхемом та сином

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Розі Хантінгтон-Уайтлі з Джейсоном Стетхемом
Розі Хантінгтон-Уайтлі з Джейсоном Стетхемом

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі не часто демонструє своє особисте життя. Але нещодавно зірка вирішила опублікувати в своєму Instagram відразу три сімейні кадри.

На фото Розі позує із своїм коханим – 51-річним актором Джейсоном Стетхемом та однорічним сином Джеком.

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"Прем’єра татового фільму. Так пишаюся тобою!" – підписала модель кадр.

 

Dads movie premiere. So proud of you j. ️

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Як відомо, 7 серпня в Голлівуді відбулася прем'єра картини "Мег", в якій знявся Стетхем.

Нагадаємо, Розі та Джейсон разом вже вісім років, однак узами шлюбу вони не пов’язані.

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Теги: Мода LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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