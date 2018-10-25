Розі Харінгтон-Уайтлі одягнула стильний жакет на абсолютно голе тіло: фото 18+

Зірка подіумів та подружка актора Джейсона Стейтема Розі Харінгтон-Уайтлі здивувала мережу новим провокативним фото.

На ньому знаменита модель приміряла картатий піджак з двома гудзиками бренду Balenciaga, який чудово прилягав до її тіла. Так зірка Розі позувала для нового випуску глянцю "PORTER magazine". Автором пікантного фото в мережі стала знаменита мисткиня Зої Гроссман.

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На чорно-білому знімку окрім довгого піджака не було більше нічого. Модель ніжно прикрила груди та інтимну зону руками, однак такий знімок виглядає зовсім не вульгарним. Природнє розпущене волосся та легкий макіяж відмінно доповнили образ.



Розі Харінгтон-Уайтлі для PORTER magazine

В Instagram фотографа Зої також з'явилось інше фото, на якому Харінгтон-Уайтлі позує в боді молочного кольору, демонструючи свої ідеальні форми обличчя.