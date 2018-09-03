Розірвання договору про дружбу з Росією: чи допоможе це припинити війну

Розірвання Договору про дружбу та співробітництво України з Росією – крок правильний, але дуже запізнілий. Чому Порошенко прокинувся, по суті, з початком своєї президентської передвиборчої кампанії?

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

Читайте також: Україна розриває договір про дружбу з Росією: з'явилась реакція МЗС РФ

Як зауважує фахівець, ще в 2014 році – після Іловайської трагедії – вже було зрозуміло, що це прямий факт агресії Росії, яка задіяла регулярні військові частини на нашій території. Таким чином, Договір про дружбу з Росією, в якому говориться про недоторканність кордонів, добросусідство, стратегічне партнерство, було сплюндровано та залито кров’ю українських добровольців і солдат.

Чому досі Порошенко не ініціював розірвання юридично чинного Договору про дружбу з Росією? Весь цей час Договір був зайвим аргументом Росії на міжнародних майданчиках, щоб стверджувати, що Україна та РФ – "великі стратегічні партнери". Можна лише собі уявити, як сприймають в Раді Європи чи ООН, коли Росія показує цей договір,

– зазначає Геннадій Друзенко.

За словами правника, припинити дію цього Договору можна двома шляхами. Перший – ухвалення відповідного закону і повідомлення про це Росію. Але, говорить експерт, є простіша процедура. Договір сторони укладали на десять років, і в його прикінцевих положеннях зазначається, що документ автоматично оновлюється кожні десять років, якщо жодна зі сторін не інформує про бажання його розірвати.

"Президент може просто доручити МЗС України поінформувати в жовтні РФ – за півроку до завершення другого десятирічного терміну Договору, що Україна не має наміру його продовжувати. Тобто не денонсувати в парламенті, а просто не продовжити його дію. Припинити війну нам це не допоможе, але дозволить привести правову базу у відповідність з реаліями", – переконаний Друзенко.

Нагадаємо, 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України має представити необхідний пакет документів для припинення договору. Раніше глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив, що розрив договору про дружбу між Україною та Росією не матиме практичного значення.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".