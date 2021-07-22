У Харкові пес накинувся на чоловіка в під'їзді: йому розірвало обличчя – відео

На Героїв Сталінграду в Харкові в під'їзді будинку бійцівський стафордшир накинувся на чоловіка. Пес покусав обличчя та ноги, тому його відвезли до лікарні.

У мережі виклали відео з місця події 21 липня. На кадрах видно 2 потерпілих людей. Проте потім в мережі уточнили, що мовиться лише про одного.

Читайте також Хаскі покусав жительку Дніпра: вчепився в обличчя та не пускав – фото

Не змогли допомогти

У соцмережах повідомляють, що власниця 2 стафтер'єрів часто випиває. Вона постійно випускає собак гуляти, хоч вони – дуже агресивні.

Цього разу господиня запросила до себе чоловіка з жінкою. Раптово тер'єр накинувся на чоловіка і погриз його. У потерпілого – рани на обличчі, руках, п'ятці. Зараз він перебуває в лікарні.

Сусіди, на жаль, не змогли допомогти, бо собаки бігали по під'їзду. Вони кажуть, що й раніше боялися випускати своїх дітей гуляти, бо пси – небезпечні.

Відомо, що тер'єри неодноразово нападали на людей. У поліцію люди вже звертались, але раніше вона на це не реагувала. Щодо останнього випадку, то правоохоронці внесли всі дані в Журнал єдиного обліку: триває перевірка.

У Харкові стафордшир покусав чоловіка: дивіться відео (Увага! Не для людей зі слабкими нервами)