Розкажіть це в іншому місці, – Джемілєв про маніпуляції окупантів та водну кризу в Криму

В окупованому Росією Криму справді катастрофічна ситуація із прісною водою. Однак Україна пустить туди дніпровську тільки після деокупації півострова.

Дефіцит води в окупованому Криму спричинив катастрофу для сільського господарства. Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив e ефірі Радіо Крим. Реалії.

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Джемілєв наголосив, що воду продаватимуть тільки після звільнення українського півострова від окупантів.

Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти - розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували?

– заявив він.

Джемілєв навів положення Женевської конвенції 1949 року, де вказано, що вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта.

Довідка! Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

Що треба знати про проблеми із водою в окупованому Криму

Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

– Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним . Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води. Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.

Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську. Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.

Водночас постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що поширена інформація про можливе відновлення водопостачання до окупованого Росією Криму не відповідає дійсності. Це стане можливим лише після деокупації півострова.