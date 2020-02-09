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      Розкажіть це в іншому місці, – Джемілєв про маніпуляції окупантів та водну кризу в Криму

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      Джемілєв прокоментував ситуацію із водою в Криму / Радіо Свобода

      В окупованому Росією Криму справді катастрофічна ситуація із прісною водою. Однак Україна пустить туди дніпровську тільки після деокупації півострова.

      Дефіцит води в окупованому Криму спричинив катастрофу для сільського господарства. Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив e ефірі Радіо Крим. Реалії.

      До теми: Ситуація ще гірша, ніж кажуть, – Чубаров про проблеми з водою в Криму

      Джемілєв наголосив, що воду продаватимуть тільки після звільнення українського півострова від окупантів.

      Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти - розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували? 
      – заявив він.

      Джемілєв навів положення Женевської конвенції 1949 року, де вказано, що вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта.

      Довідка! Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

      Що треба знати про проблеми із водою в окупованому Криму

      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
      • Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
      • Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську. Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.

      Водночас постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що поширена інформація про можливе відновлення водопостачання до окупованого Росією Криму не відповідає дійсності. Це стане можливим лише після деокупації півострова.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Мустафа Джемілєв Екологія
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