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      Розкіш чи засіб пересування: скільки коштуватимуть імпортні авто – на конкретних прикладах

      553 Читать новость на русском

      Одна і топ-тем тижня – депутати знизили акцизи на розмитнення автомобілів. Відтепер, кажуть, завозити вживані авто нарешті буде вигідно. Однак тим, хто ці автівки завозить, обранці не вгодили. Бо ввели у формулу коефіцієнт віку автомобіля. А так звані "євробляхери" купують переважно дуже старі машини.

      Назар Мандзій, блогер та консультант з імпортних автомобілів, дволітровий Volkswagen знайшов на авторинку у Німеччині: машині чотири роки, пробіг – 200 тисяч кілометрів, вартість – 10 тисяч 200 євро. Заради об'єктивності журналісти 24 каналу знайшли такий самий Volkswagen на польському сайті з продажу вживаних машин.

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      Попит серед українців, напевно, справді великий, адже сайт україномовний. Тут машини такої ж марки, віку і з таким же пробігом теж пропонують за дев'ять-десять тисяч євро. "Автомобілі з Європи у кращому стані – як технічно, так і косметично", – переконаний Назар Мандзій. На столичному авторинку аналогічне авто знайти не вдалося – тільки новіший Volkswagen 16-го року із пробігом у 98 тисяч кілометрів. Його оцінили у 24 тисячі євро. Потрібну нам машину знаходимо на українських сайтах з продажу авто: ціна – від 17 з половиною до 24 тисяч євро.


      Назар Мандзій придбав Volkswagen у Німеччині за 10 тисяч 200 євро

      А тепер порівнюємо. Беремо Volkswagen, який купив Назар за 10 тисяч 200 євро. Рахуємо акцизний збір, як вчили депутати: ставку для дизельного двигуна у 75 євро множимо на два – це об'єм двигуна, та на чотири – це вік авто. Виходить 400 євро. Тепер стягуємо ввізне мито 1020 євро та внесок до пенсійного фонду – ще 40. І додаємо ПДВ у розмірі 2 тисячі 332 євро. Отож, розмитнення обійдеться майже у 3 тисячі 800 євро. А отже – кінцева вартість машини ставитиме майже 14 тисяч євро. За старим законодавством вона коштувала б 15 тисяч 800. Тепер авто таки дешевше.

      Євробляхи
      За новою схемою автомобілі таки дешевші

      А от якби ми купували старе вживане авто, то влетіли б у копієчку. Для 20-річного BMW, який журналісти теж знайшли на польському сайті, розмитнення коштуватиме втричі дорожче, ніж саме авто: його вартість 780 євро, а податків треба заплатити на понад дві з половиною тисячі. Адже чим старіше авто – тим більший податок.


      Чим старіше авто – тим більший податок

      Досі такі старі машини офіційно в Україну ввозити не можна було. Тепер дозволили, але й ціна відповідна. І це дуже не подобається власникам "євроблях", які саме "брухт" переважно і завозять. Цікаво, що Верховна Рада зняла обмеження на вік автомобілів, які були у вжитку. А от на нові авто лишили обмеження. Усе, що не відповідає стандарту "Євро-5" завозити і досі не можна. Таким чином, на думку українських депутатів, можна стимулювати купівлю нових автівок від українського виробника.

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      Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за законопроект, який передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Також він містить низку інших змін.


      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Тарифи Авто
      Джерело: 24 канал
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