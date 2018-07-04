Розкішна 53-річна Моніка Беллуччі знялася на обкладинку глянцю: фото
Легендарна італійська кіноактриса Моніка Беллуччі знялася на обкладинку французького журналу Elle.
Про це Моніка Беллуччі повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.
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На обкладинці Моніка з'явилася у стриманому образі: картатому костюмі і сірій футболці. Однак виглядає італійка звабливо і впевнено.
Моніка Беллуччі / Elle
Джерело: 24 Канал
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