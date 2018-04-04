Розкішна Амаль Клуні приголомшила стильним образом

Дружина популярного актора Джорджа Клуні, яка працює у США юристом, щоразу доводить, що класичний одяг може бути не тільки вишуканим, але й стильним. Окрім елегантного вбрання Амаль Клуні демонструє струнку фігуру.

Не минуло й року після народження двійнят Олександра та Елли, як дружина голлівудського актора повернулась до своєї допологової форми. Жінка не відкриває секрету схуднення, однак демонструє розкішну талію та стрункі ноги.

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Амаль Клуні сфотографували на вулиці Манхетена, де вона вбрана в діловому стилі. Адвокат виглядає розкішно у білій спідниці-міді від Emilia Wickstead та чорній кофті з коротким рукавом. Незвичні чорні туфлі на підборах та зелений шкіряний плащ з колекції Michael Kors додали стилю вишуканому вбранню Амаль Клуні. Сумка від Dior та легкий макіяж завершили ідеальний образ юриста.



Амаль Клуні в Нью-Йорку

Допис, поширений NISHSAYS (@nishsays) 4 Кві 2018 р. о 3:11 PDT

Допис, поширений I'm wearing Ede & Ravenscroft (@amal.mon.idole) 3 Кві 2018 р. о 1:19 PDT