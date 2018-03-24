Розкішна Бейонсе приміряла образ скромної леді: чарівні фото

Американська співачка Бейонсе опублікувала на Instagram-сторінці результати ніжної фотосесії у стильному платті. Зірка показала скромне вбрання, яке дуже їй личило.

Популярна співачка не боїться експериментувати з модними "луками" та щоразу демонструє неочікувані вбрання. Так, для нової фотосесії Бейонсе обрала молочне плаття з птахами, яке неймовірно пасувало знаменитості. Ніжне вбрання підкреслило апетитні форми зірки.

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Незвичний "лук" Бейонсе доповнила прозорими туфлями та сумкою-портфелем. Окрім цього, зірка вділа чимало прикрас, які додали буденному образу вишуканості та елегантності. Бейонсе зробила стильний макіяж з акцентом на губи та сплела розкішне волосся у звичну зачіску.

Такий благородний образ леді неабияк сподобався прихильникам Бейонсе. "Королева", "Така прекрасна, чудова", "Вона вбрала одяг, як в моєї мами. Але все дуже стильно", "Красива", "Ідеальна", – не стримували захвату користувачі соцмережі. Багато людей зізнались зірці у коханні та відзначили її оригінальність у кожній фотосесії.



Бейонсе знялась у новій фотосесії



Незвичний образ співачки Бейонсе



Скромне вбрання Бейонсе



Модні аксесуари доповнили образ зірки



Стильна сумочка Бейонсе



Розкішна Бейонсе