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Розкішна Бейонсе у квітах прикрасила обкладинку глянцю: яскраві фото

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Бейонсе
Бейонсе / Vogue

Американська співачка Бейонсе знялася для обкладинки вересневого номеру глянцевого журналу Vogue.

Цікаво, що головна редакторка глянцю Анна Вінтур дозволила Бейонсе стати не лише зіркою журналу, а й повністю контролювати написання матеріалу.

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Фотографом Бейонсе обрала 23-річного Тайлера Мітчелла, який вже знімав рекламні кампанії для Marc Jacobs і Givenchy. Мітчел – перший темношкірий фотограф, який знімав обкладинку Vogue за всі 126 років існування журналу.

Бейонсе розповіла, що для фотосесії нанесла легкий макіяж і намагалася виглядати природно.

На мою думку, це дуже важливо для жінок і чоловіків цінити красу свого справжнього тіла. Ось чому я відмовилася від перуки і нарощеного волосся і використала мінімум макіяжу для цієї зйомки,
 – розповіла Бейонсе виданню Vogue.

Бейонсе

Крім того, співачка зізналася про життєві труднощі.

"Я проходила пекло і поверталася назад. Я стикалася зі зрадою. У мене були труднощі у ділових партнерських відносинах, а також і в особистих. І вони всі залишили мені відчуття занедбаності, втрати та вразливості. Після я навчилася сміятися з цього і переростати", – наголосила Бейонсе.

Бейонсе

36-річна Бейонсе заявила, що тепер вона відчуває себе красивішою та сексуальнішою, ніж це було колись

Бейонсе

Зауважимо, що новий вересневий номер Vogue з’явиться на прилавках магазинів 14 серпня.

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе
Бейонсе / Vogue

Теги: LifeStyle Бейонсе Музика
Джерело: 24 Канал
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