Розкішна Бейонсе у квітах прикрасила обкладинку глянцю: яскраві фото

Американська співачка Бейонсе знялася для обкладинки вересневого номеру глянцевого журналу Vogue.

Цікаво, що головна редакторка глянцю Анна Вінтур дозволила Бейонсе стати не лише зіркою журналу, а й повністю контролювати написання матеріалу.

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Фотографом Бейонсе обрала 23-річного Тайлера Мітчелла, який вже знімав рекламні кампанії для Marc Jacobs і Givenchy. Мітчел – перший темношкірий фотограф, який знімав обкладинку Vogue за всі 126 років існування журналу.

Бейонсе розповіла, що для фотосесії нанесла легкий макіяж і намагалася виглядати природно.

На мою думку, це дуже важливо для жінок і чоловіків цінити красу свого справжнього тіла. Ось чому я відмовилася від перуки і нарощеного волосся і використала мінімум макіяжу для цієї зйомки,

– розповіла Бейонсе виданню Vogue.

Крім того, співачка зізналася про життєві труднощі.

"Я проходила пекло і поверталася назад. Я стикалася зі зрадою. У мене були труднощі у ділових партнерських відносинах, а також і в особистих. І вони всі залишили мені відчуття занедбаності, втрати та вразливості. Після я навчилася сміятися з цього і переростати", – наголосила Бейонсе.

36-річна Бейонсе заявила, що тепер вона відчуває себе красивішою та сексуальнішою, ніж це було колись

Зауважимо, що новий вересневий номер Vogue з’явиться на прилавках магазинів 14 серпня.



Бейонсе / Vogue