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Розкішна Блейк Лайвлі з'явилась на світському заході у сукні з пікантним декольте: фото

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Getty images

Популярна американська акторка Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс спростували чутки про непорозуміння в стосунках. Зіркова пара прийшла разом на прем'єру фільму "Тихе місце", де актори мило обіймались та показували сімейну ідилію.

Подружжя приєдналось до світського заходу в Нью-Йорку. Своєю появою зірки підтримали голлівудських друзів – акторку Емілі Блант та її чоловіка і режисера кінострічки Джона Красінскі.

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30-річна Блейк Лайвлі, як завжди, виглядала розкішно. Акторка обрала для заходу приталену сукню від Chanel зі спокусливим декольте. Верх плаття був шкіряним, а низ – букле, яке часто використовує бренд. Такий стильний образ зірка доповнила брендовими прикрасами від Olivia Diamonds та босоніжками на підборах.

Волосся дружина Раяна Рейнольдса сплела у косу, що виглядало дуже мило. Окрім цього, Блейк Лайвлі зробила ніжний макіяж, який підкреслив природну красу акторки.


Акторка Блейк Лайвлі

Розкішна голлівудська пара, яка просто зачаровує ідеальними стосунками, навіть спричинила чутки про те, що зірки задумались над третьою дитиною. Наразі Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі виховують двох доньок – Інес та Джеймс. Голлівудське подружжя не прокоментувало такого резонансу в пресі.


Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі


Щасливе подружжя Рейнольдсів


Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс у Нью-Йорку

Теги: LifeStyle Голлівуд Блейк Лайвлі Кіно
Джерело: The Daily Mail
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