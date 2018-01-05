Розкішна Емілі Блант стала обличчям глянцю Vanity Fair: елегантні фото

Голлівудська актриса Емілі Блант, яка в кінці 2018 року стане головною героїнею нової стрічки "Мері Поппінс повертається". Зірка розповіла про складнощі, з якими довелося зіткнутися в роботі над фільмом в інтерв’ю для Vanity Fair.

Актриса також стала обличчям глянцю та знялась у дуже вишуканій фотосесії. Автором фотоісторії став Craig McDean.

Як розповіла Емілі, перш за все актрисі не хотілося копіювати образ Джулі Ендрюс з фільму 1964 року. Їй важливо було додати свої деталі.

"Моя версія Мері буде більш ексцентричною. Вона неймовірно груба, пихата і навіть трішки з'їхала з глузду. Вона некерована як ураган, всі намагаються впоратися з нею", – поділилася зірка.

Кіноактриса найбільше боялась не сподобатись своїй доньці, яка дуже любить історію про Мері Поппінс. Але вона прийняла свою матір у новому образі і залишилась від неї у захваті.