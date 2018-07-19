Розкішна Іванка Трамп прийшла на зустріч з сенаторами у рожевому костюмі: фотофакт

Як класичні речі можуть виглядати стильно? На це питання з легкістю дасть відповідь Іванка Трамп, яка засвітилась на офіційній зустрічі в рожевому костюмі.

Донька Президента Дональда Трампа з легкістю може давати майстер-класи з вибору речей для офісних буднів. Адже вона щоразу демонструє витонченість та елегантність на офіційних чи світських подіях. Водночас Іванка Трамп вбирає, здавалося б, зовсім типові речі та виглядає в них розкішно.

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Винятком не стала зустріч з сенаторами у Білому дому. Іванка Трамп вбрала рожевий костюм з оригінальним піджаком. Одяг політик прикрасила брошкою та підібрала до його тону взуття на маленькому каблуку. Чарівний макіяж та укладка завершили стильний look Іванки Трамп.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 18 Лип 2018 р. о 6:20 PDT

"Приєдналась до сенаторів та високопосадовців в Центрі політики двопартійців, щоб заохотити їх до відкритого двопартійного діалогу про оплачувану відпустку. Кожна з цих дискусій – це ще один крок до розробки політики, яка надає американським сім'ям надію на підписання закону", – поділилась враженнями від зустрічі Іванка Трамп.

Наразі невідомо, чи вплинула Іванка Трамп своєю промовою на голосування сенаторів, однак виглядала вона дуже переконливо.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 18 Лип 2018 р. о 8:45 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 18 Лип 2018 р. о 12:26 PDT