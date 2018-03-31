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Розкішна Іванка Трамп вразила стильним образом: фото

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Іванка Трамп
Іванка Трамп

Донька чинного Президента США Іванка Трамп не перестає дивувати прихильників відмінним смаком та неймовірними "луками". Так, політик з'явилась на публіці разом із батьком та сестрою Тіффані.

Відомо, що члени президентської сім'ї відвідали штат Огайо, де Дональд Трамп представив план оновлення інфраструктури. Разом із собою глава Білого дому взяв двох доньок – Іванку та Тіффані.

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Президент Трамп поділився своїм баченням щодо модернізації інфраструктури нашої нації та підготовки програми Workforce до роботи. Разом ми будемо продовжувати перебудовувати міцнішу і процвітаючу Америку!
– прокоментувала поїздку Іванка Трамп.

Дружина Джареда Кушнера, як завжди, вразила елегантним образом. Іванка Трамп обрала стильний одяг в бежевих тонах. Політик вділа приталені штани, водолазку та плащ. Модний "лук" донька Президента доповнила туфлями на підборах.

Водночас Тіффані Трамп не відставала у стилю від своєї відомої сестри. Вона також обрала приталені чорні штани, темно-синє пальто та туфлі на підборах. Донька Дональда Трампа взяла чорну сумку із металевою фурнітурою, яка пасувала до вбрання.


Іванка та Тіффані Трампи


Доньки Дональда Трампа супроводжували його під час поїздки


Стильний образ Іванки Трамп


Іванка Трамп зачарувала ніжним образом


Іванка Трамп у штаті Огайо

Теги: LifeStyle Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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