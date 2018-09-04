Розкішна Кейт Бланшетт знялася для обкладинки журналу: фото

Голлівудська актриса Кейт Бланшетт знялася для жовтневого випуску британського Harper's Bazaar.

Випуск вийшов з двома обкладинками. На одній з них актриса позує в червоній сукні Gucci, а на другій вона одягнена в чорний костюм з паєтками від Gucci.

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Відомо, що Бланшетт знялася в об'єктиві фотографа Вілла Девідсона, а зйомку стилізував Чарлі Харрінгтон.

В інтерв'ю виданню Кейт зізналася, що ніколи не хотіла стати акторкою.

"Єдине, чим я хотіла зайнятися після закінчення середньої школи – це знайти таку роботу, яка дозволила б мені подорожувати. Я зовсім не думала про популярність і славу. Я думала, що буду займатися візуальним мистецтвом або архітектурою, стану куратором", – розповіла акторка.

Також Бланшетт згадала про рух #MeToo, який сильно вплинув на жінок.

Те, як жінки почали розмовляти один з одним, це дійсно змінилося. Ми не хотіли бачити проблеми і ділитися тим, що трапилося з іншими жінками. Ми самі себе ізолювали. Тепер це змінилося,

– заявила вона.



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK

Кейт Бланшетт також розповіла про майбутні плани і завершення кар'єри в Голлівуді. Жінка допускає думки про те, щоб зайнятися режисурою.

"Я відчуваю, що у мене в запасі є ще небагато часу. Я буду працювати в цій сфері, поки будуть пропозиції. У всякому разі, є дуже багато книг, яких я не читала, фільмів, які я не дивилася, розмов, яких у мене не було, і рослин, які я не посадила. Дуже важливо просто сісти і подумати, що ж робити далі", – зауважила акторка.



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK