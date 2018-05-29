Розкішна колекція Louis Vuitton Resort 2019: фото найкращих образів

Весною 2018 року всі модні подіуми захоплюють найвідоміші світові бренди з показами круїзних колекцій. Цього разу "винуватцем" модної події став французький дім моди Louis Vuitton з новою колекцією Resort 2019.

Модний показ Louis Vuitton Resort 2019 відбувся на півдні Франції в музеї Fondation Maeght, де креативний директор бренду Ніколя Гескьєр спільно зі стилістом Грейс Коддінгтон створили вишукану колекцію.

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Нова круїзна колекція Resort 2019 відзначилась несподіваними костюмами, схожими на героїв "Зоряних війн", стильними сукнями в стилі 1980 років та взуттям-ботфортами з характерною підошвою. Серед кольорової гами переважали класичні відтінки: коричневий, сірий, чорний та білий.

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Аксесуари модного показу вразили зірок та фешн-блогерів не менше, ніж сама колекція. Колаборація двох стилістів показала, як можна поєднувати класичні образи з речами у вигляді героїв мультфільмів.

Допис, поширений michelgaubert (@michelgaubert) 27 Тра 2018 р. о 12:05 PDT

Допис, поширений (@nicolasghesquiere) 27 Тра 2018 р. о 10:55 PDT