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Розкішна колекція Louis Vuitton Resort 2019: фото найкращих образів

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Розкішна колекція Louis Vuitton Resort 2019: фото найкращих образів
Розкішна колекція Louis Vuitton Resort 2019: фото найкращих образів / vogue.ua

Весною 2018 року всі модні подіуми захоплюють найвідоміші світові бренди з показами круїзних колекцій. Цього разу "винуватцем" модної події став французький дім моди Louis Vuitton з новою колекцією Resort 2019.

Модний показ Louis Vuitton Resort 2019 відбувся на півдні Франції в музеї Fondation Maeght, де креативний директор бренду Ніколя Гескьєр спільно зі стилістом Грейс Коддінгтон створили вишукану колекцію.

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Нова круїзна колекція Resort 2019 відзначилась несподіваними костюмами, схожими на героїв "Зоряних війн", стильними сукнями в стилі 1980 років та взуттям-ботфортами з характерною підошвою. Серед кольорової гами переважали класичні відтінки: коричневий, сірий, чорний та білий.

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Аксесуари модного показу вразили зірок та фешн-блогерів не менше, ніж сама колекція. Колаборація двох стилістів показала, як можна поєднувати класичні образи з речами у вигляді героїв мультфільмів.

 

 

Допис, поширений (@nicolasghesquiere)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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