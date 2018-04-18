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Розкішна Меланія Трамп вбрала елегантну сукню на офіційний захід: фото

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Меданія Трамп у Флориді
Меданія Трамп у Флориді / Фото із соцмереж

Дружина чинного Президента США Меланія Трамп зачарувала новим весняним образом. Перша леді зустріла високопосадовців з Японії в стильній та елегантній сукні.

Відомо, що Дональд Трамп разом з чарівною дружиною Меланією мали офіційну зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Високопосадовець прибув до штату Флорида у супроводі своєї дружини Акі Абе. Гостювали делегати з Японії у президентському маєтку Мар-а-Лаго. Окрім обговорення політичних питань, всі учасники офіційної зустрічі прогулялись територією маєтку та пообідали в затишному ресторані.

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Прогулянка Дональда та Меланії Трамп з японськими гостями

Меланія Трамп, як і завжди, виглядала дивовижно. Перша леді США вбрала ефектну сукню-міді Carolina Herrera в чорно-білу смужку. Легкий весняний образ дружина Президента доповнила білими туфлями на підборах від бренду Christian Louboutin. Макіяж з акцентом на очі та ідеально вкладене волосся довершили витончений образ Меланії Трамп.


Стильний образ Меланії Трамп

Водночас дружина прем'єр-міністра Японії продемонструвала скромний "лук". На зустріч з Президентом США та його дружиною Акі Абе вбрала чорну сукню, яку прикрасила брошкою у вигляді серця. Взуття на стійкому каблуку та прикраси з перлинами доповнили її образ.


Меланія Трамп та Президент США зустріли делегацію з Японії


Зустріч японської делегації в США


Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Японії

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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