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Розкішна модель Ельза Госк оголилась перед камерою: спокусливі фото

1705 Читать новость на русском
Чарівна Ельза Госк
Чарівна Ельза Госк / Фото із соцмереж

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк зробила селфі без білизни. Шведська модель опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ельза Госк володіє розкішними формами, що не соромиться демонструвати перед камерою. Зірка неодноразово поставала у глянцях в сміливих образах та з легкістю виходила на покази брендових колекцій Victoria's Secret в спокусливій білизні.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Як виявилось, в повсякденному житті Ельза Госк теж полюбляє робити звабливі знімки. Це манекенниця продемонструвала у своєму блозі. Модель зробила селфі, не вбравши білизну. Оголені груди "ангел" Victoria's Secret грайливо прикрила рукою. 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Це не вперше Ельза Госк оголює груди. Перед одним із виходів на Каннському кінофестивалі модель показала, як виглядає без розкішної сукні. Тоді знаменитість залишила тільки труси та прикраси. 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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