Розкішна модель Ельза Госк оголилась перед камерою: спокусливі фото

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк зробила селфі без білизни. Шведська модель опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ельза Госк володіє розкішними формами, що не соромиться демонструвати перед камерою. Зірка неодноразово поставала у глянцях в сміливих образах та з легкістю виходила на покази брендових колекцій Victoria's Secret в спокусливій білизні.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 23 Тра 2018 р. о 4:05 PDT

Як виявилось, в повсякденному житті Ельза Госк теж полюбляє робити звабливі знімки. Це манекенниця продемонструвала у своєму блозі. Модель зробила селфі, не вбравши білизну. Оголені груди "ангел" Victoria's Secret грайливо прикрила рукою.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 26 Тра 2018 р. о 5:26 PDT

Це не вперше Ельза Госк оголює груди. Перед одним із виходів на Каннському кінофестивалі модель показала, як виглядає без розкішної сукні. Тоді знаменитість залишила тільки труси та прикраси.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Тра 2018 р. о 11:06 PDT