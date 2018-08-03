Розкішна Моніка Беллуччі у новій колекції Cartier знялася для глянцю: фото

Легендарна італійська кіноактриса Моніка Беллуччі знялася у новій фотосесії для серпневого номера бразильського глянцевого журналу L'Officiel.

Номер присвячений новій колекції французького ювелірного бренду Cartier.

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53-річна Моніка Беллуччі позувала в об'єктиві відомого англійського фотографа Меттью Брукса. Актриса представила прикраси з нової колекції Coloratura, яку презентували напередодні ​​в рамках тижня моди Haute Couture в Парижі.

На знімках Беллуччі зображена у різних образах: ділові, вечірні та інші. Доповнюють look італійки браслети, сережки, кільця і ​​кольє від Cartier.



Моніка Беллуччі для L'Officiel / Усі фото – Меттью Брукс