Розкішна Моніка Беллуччі знялась у рекламі відомої косметики: фото

Популярна італійська акторка Моніка Беллуччі дедалі частіше радує прихильників стильною появою на світських заходах. Тепер зірка вирішила прийняти пропозицію косметичного бренду Nivea та стати обличчям нової рекламної кампанії.

Здається, Моніка Беллуччі з роками абсолютно не змінюється. Розкішна акторка досі залишається своєрідним еталоном жіночності, краси та витонченості. Знаменитість не перестає дивувати світ ідеальним виглядом та елегантними образами на червоних доріжках.

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Йти з кіноіндустрії Моніка Беллуччі не поспішає, відтак береться за запропоновані проекти. Так, нещодавно акторка знялась у рекламі для косметичного бренду Nivea.

Для зйомок зірка приміряла ніжні образи. Моніка Беллуччі засвітила розкішні вечірні сукні білого, сірого та синього кольорів. Зірка виглядала бездоганно в брендовому вбранні, демонструючи струнку талію та ідеальні форми.

Допис, поширений Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 9 Тра 2018 р. о 11:49 PDT

Допис, поширений NIVEAItalia (@niveaitalia) 9 Тра 2018 р. о 11:01 PDT

Допис, поширений Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 7 Тра 2018 р. о 12:11 PDT

Допис, поширений Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 14 Тра 2018 р. о 12:16 PDT

Відомо. що зйомку реклами проводив відомий фотограф Бруно Авельян. Знаменита Моніка Белуччі сфотографувалась з митцем, з яким неодноразово вже працювала на знімальному майданчику.