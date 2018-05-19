14:16
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розкішна Моніка Беллуччі знялась у рекламі відомої косметики: фото

1018 Читать новость на русском
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Фото з вільних джерел

Популярна італійська акторка Моніка Беллуччі дедалі частіше радує прихильників стильною появою на світських заходах. Тепер зірка вирішила прийняти пропозицію косметичного бренду Nivea та стати обличчям нової рекламної кампанії.

Здається, Моніка Беллуччі з роками абсолютно не змінюється. Розкішна акторка досі залишається своєрідним еталоном жіночності, краси та витонченості. Знаменитість не перестає дивувати світ ідеальним виглядом та елегантними образами на червоних доріжках. 

Читайте також: Венсан Кассель з 21-річною Тіною Кунакі завітав на Каннський фестиваль: романтичні фото

Йти з кіноіндустрії Моніка Беллуччі не поспішає, відтак береться за запропоновані проекти. Так, нещодавно акторка знялась у рекламі для косметичного бренду Nivea. 

Для зйомок зірка приміряла ніжні образи. Моніка Беллуччі засвітила розкішні вечірні сукні білого, сірого та синього кольорів. Зірка виглядала бездоганно в брендовому вбранні, демонструючи струнку талію та ідеальні форми. 

Відомо. що зйомку реклами проводив відомий фотограф Бруно Авельян. Знаменита Моніка Белуччі сфотографувалась з митцем, з яким неодноразово вже працювала на знімальному майданчику. 

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сьогодні, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 589
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
1057
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сьогодні, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1059
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 травня, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 1305
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 травня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1132
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук