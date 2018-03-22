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Розкішна Моніка Беллуччі з'явилась на врученні престижної кінопроемії: фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Фото з вільних джерел

Знана італійська модель та акторка Моніка Беллуччі здивувала прихильників появою на італійському кінозаході. Така реакція людей та ЗМІ обґрунтована, адже зірка досить рідко покидає свій маєток та бере участь у світських подіях.

Про це повідомляє журнал Elle.

На щорічне вручення італійської кінопремії Давіда ді Донателло акторка вбрала чорне витончене плаття з люрексом. Вбрання Моніка Беллуччі придбала у брендовому бутіку Balmain. Вбрання не тільки пасувало зірці, але й підкреслило струнку фігуру.

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Стильний образ Моніка Беллуччі доповнила прикрасами з діамантів та туфлями на широкому каблуку. З аксесуарів акторка взяла маленьку сумочку, яка делікатно пасувала до модного "луку".


Стильний образ Моніки Буллуччі


Моніка Беллуччі показала модний "лук"

Акторка привернула увагу всіх присутніх на заході. Приводом для цього став не тільки розкішний образ, але й прихід без французького актора Жиля Лелюша, з яким зірка має стосунки. Однак у ЗМІ припускають, що це лише прагнення Моніки Беллуччі захистити своє особисте життя від лишніх очей. Можливо, з такої ж причини вона рідко з'являється на публіці.


Акторка Моніка Беллуччі засвітилась на кінопремії

Нагадаємо, що екс-коханий Моніки Беллуччі – Венсен Кассель – заручився з майже втричі молодшою за нього моделлю Тіною Кунакі.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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