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Розкішна Настя Каменських продемонструвала свій буденний одяг: стильне фото

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Настя Каменських засвітила буденний образ
Настя Каменських засвітила буденний образ / Фото з вільних джерел

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, полюбляє тішити своїх прихильників кадрами з буденного життя. Світлини зірка публікує на Instagram-сторінці.

Настя Каменських, яка приголомшила новиною про заручини, досі не оприлюднює ім'я свого нареченого, чим розпалює чутки про роман з екс-колегою Потапом. Натомість зірка демонструвала, як вона виглядає у повсякденному житті.

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Співачка опублікувала фото, на якому позує на фоні дерев. Настя Каменських вбрана в стильні джинси, футболку та піджак із золотими ґудзиками. Буденний "лук" зірка доповнила оранжевими босоніжками, які виглядали розкішно. 

Ви знаєте мою слабинку. Це шопінг. І, як будь-яка дівчина, я обожнюю туфлі,
– написала Настя Каменських. 

Варто зазначити, що Настя Каменських – одна з небагатьох знаменитостей, яка не соромиться публікувати фото без макіяжу. На новому знімку співачка позує перед камерою, демонструючи природну красу. Розкішне волосся мало легкі кучері, що додало образу Насті Каменських романтичності та легкості. 

Майже 35 тисяч користувачів мережі вподобали такий образ співачки. Прихильники засипали Настю Каменських компліментами та попросили її публікувати більше таких фото.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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