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Розкішна укладка або зачіска з капелюшком: чому Кейт Міддлтон повторює свої образи

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото з вільних джерел

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон полюбляє брати участь у світських заходах. Проте дружина принца Вільяма постає перед прихильниками королівської сім'ї з ідеальною укладкою, відтак вкрай рідко можна побачити герцогиню з іншою зачіскою. Британські ЗМІ знайшли пояснення цьому.

Елегантна та завжди з ідеальною укладкою – такою Кейт Міддлтон бачать журналісти та прихильники. Вкрай рідко герцогиня Кембриджська робить стильні зачіски, а коли все ж постає перед громадськістю із зібраним волоссям, то додає до образу капелюшок. Журналісти The Daily Mail знайшли цьому пояснення.

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За їхніми даними, тільки один раз Кейт Міддлтон вийшла в світ, зробивши буденну зачіску. Сталось це у 2011 році. Придивившись до світлин, журналісти помітили, що під волоссям герцогині приховується чималий шрам. Тоді Кенсінгтонський палац одразу ж дав коментар представникам ЗМІ, заявивши, що Кейт Міддлтон в дитинстві перенесла операцію. Деталей хірургічного втручання королівська сім'я вирішила не розголошувати. 


Кейт Міддлтон, фото 2011 року

"Я сумніваюся, що це результат будь-якого серйозного захворювання. Думаю, що це наслідки артеріовенозної вади розвитку", – розповів британський хірург Джон Скарр. 

Тепер Кейт Міддлтон ретельно приховує свій шрам розкішним волоссям. Також герцогиня Кембриджська частенько радує своїх прихильників виходами у стильних капелюшках, які дружина принца Вільяма підбирає спеціально до свого вбрання. 


Капелюшки Кейт Міддлтон

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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