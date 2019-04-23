Розкішне поле тюльпанів розквітло на Херсонщині: дивовижні фото та відео
На Херсонщини розквітли сотні тисяч тюльпанів на фермерському полі. Така собі міні-Голландія дуже приваблює туристів, вони приїжджають пофотографуватися на фоні квітів та послухати про них легенди.
На цьому полі ще донедавна росли овочі – тепер тюльпани. Двоє друзів-фермерів з Херсонщини переформатували свій бізнес з аграрного на туристичний.
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Тепер сюди їдуть туристи з усієї України. Посеред поля ростуть 200 тисяч тюльпанів – рожевих і фіолетових.
"Сорт називається "Містік вандей". І він дійсно довго цвіте, в минулому році більше двох тижнів протримався", – розповів про квіти, які використовує для свого бізнесу ініціатор квіткового туризму Олег Демченко.
Тюльпани на Херсонщині
Ініціатор квіткового туризму Олег Демченко
Тюльпан – рослина морозостійка і її цибулинки витримують до мінус 18 градусів. Відтак, на півдні квітка давно почувається як вдома. Посадковий матеріал привезли з самої Голландії. Частину цибулинок закордонні селекціонери взагалі подарували.
Наші друзі, голандські фермери, побачивши те, що у нас досить непогано вийшло і їм сподобалося те, що люди нас назвали маленькою Голандією на Херсонщині, цього року подарували нам невеликий об’єм додаткових квітів,
– пояснив фермер Віталій Шакало.
Але легенди завжди цікавіші. Їх туристам розповідають екскурсоводи: "З українських степів скіфські тюльпани і тюльпани-шренка, які ще збереглися в наших степах, потрапили до Туреччини, а звідти – вже й до Голландії".
Для туристів організатори також підготували спеціальні фотозони.
Фотозона у квітковому полі
Туристи з усієї України приїхали подивитися на міні-Голландію
Тюльпани добре прижились в Україні
Побачивши минулорічний позитивний досвід, голландці підтримали ініціативу
Тому цього року частину тюльпанів вони подарували