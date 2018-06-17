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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Розкішні Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл пройшлись по подіуму Dolce & Gabbana: відео

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Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл
Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл / Колаж 24 канал

Знамениті дизайнери Доменіко Дольче і Стафано Габбана представили нову чоловічу колекцію модного дому Dolce & Gabbana на 2019 рік. На подіумі пройшлись улюблені музи бренду – Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл.

Моніка Беллуччі вийшла в шоу четвертою. Знаменита кіноактриса пройшлась в елегантному чорному костюмі, схожому на смокінг.

Читайте також: З трояндами і кавоваркою: спокуслива Моніка Беллуччі приміряла новий образ від Dolce & Gabbanа

моніка беллуччі
Моніка Беллуччі на показі Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Натомість Наомі Кембелл закривала показ. Супермодель була в капелюсі з широкою білою стрічкою і в штанах і піджаку.

наомі кемпбелл
Наомі Кемпбелл на показі Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Дивіться відео з показу Dolce & Gabbana:

 

Також по подіуму пройшлась ціла юрба веселих бабусь. І звісно, усе було в концепції модного дому: корони, троянди, ідеальні костюми і корсети. Дизайнери представили різноманітні типи сімей: гетеросексуальні і гомосексуальні, з дітьми і без дітей. 

показ Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

показ Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

показ Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Зазначається, що Dolce & Gabbana продовжує дотримуватися політики "сімейного бренду" і концепції "наші наряди підходять кожному".

показ Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

показ Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 Канал
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