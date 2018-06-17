Розкішні Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл пройшлись по подіуму Dolce & Gabbana: відео

Знамениті дизайнери Доменіко Дольче і Стафано Габбана представили нову чоловічу колекцію модного дому Dolce & Gabbana на 2019 рік. На подіумі пройшлись улюблені музи бренду – Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл.

Моніка Беллуччі вийшла в шоу четвертою. Знаменита кіноактриса пройшлась в елегантному чорному костюмі, схожому на смокінг.

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Моніка Беллуччі на показі Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Натомість Наомі Кембелл закривала показ. Супермодель була в капелюсі з широкою білою стрічкою і в штанах і піджаку.



Наомі Кемпбелл на показі Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Дивіться відео з показу Dolce & Gabbana:

Допис, поширений Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 16 Чер 2018 р. о 6:19 PDT

Допис, поширений stefanogabbana (@stefanogabbana) 16 Чер 2018 р. о 5:08 PDT

Також по подіуму пройшлась ціла юрба веселих бабусь. І звісно, усе було в концепції модного дому: корони, троянди, ідеальні костюми і корсети. Дизайнери представили різноманітні типи сімей: гетеросексуальні і гомосексуальні, з дітьми і без дітей.



Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019



Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019



Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019

Зазначається, що Dolce & Gabbana продовжує дотримуватися політики "сімейного бренду" і концепції "наші наряди підходять кожному".



Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019



Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019