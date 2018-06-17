Розкішні Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл пройшлись по подіуму Dolce & Gabbana: відео
Знамениті дизайнери Доменіко Дольче і Стафано Габбана представили нову чоловічу колекцію модного дому Dolce & Gabbana на 2019 рік. На подіумі пройшлись улюблені музи бренду – Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл.
Моніка Беллуччі вийшла в шоу четвертою. Знаменита кіноактриса пройшлась в елегантному чорному костюмі, схожому на смокінг.
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Моніка Беллуччі на показі Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
Натомість Наомі Кембелл закривала показ. Супермодель була в капелюсі з широкою білою стрічкою і в штанах і піджаку.
Наомі Кемпбелл на показі Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
Дивіться відео з показу Dolce & Gabbana:
Також по подіуму пройшлась ціла юрба веселих бабусь. І звісно, усе було в концепції модного дому: корони, троянди, ідеальні костюми і корсети. Дизайнери представили різноманітні типи сімей: гетеросексуальні і гомосексуальні, з дітьми і без дітей.
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
Зазначається, що Dolce & Gabbana продовжує дотримуватися політики "сімейного бренду" і концепції "наші наряди підходять кожному".
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
Dolce & Gabbana Menswear весна-літо 2019
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