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Розкішний маєток Avicii у Лос-Анджелесі таємно продали: деталі

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Будинок Avicii у Лос-Анджелесі таємно продали
Будинок Avicii у Лос-Анджелесі таємно продали / homes.nine.com.au

Будинок загиблого ді-джея Avicii у Лос-Анджелесі таємно продали за 17,5 мільйонів доларів. Наразі невідомо, хто став новим власником розкішного маєтку.

Минуло 4 місяці з часу моторошної звістки про смерть музиканта та ді-джея Avicii. Загадкова та раптова загибель зірки стала справжнім шоком для всього світу. Упродовж 2 місяців правоохоронці розслідували смерть музиканта, після чого 10 червня родичі змогли поховати ді-джея. Церемонія була закритою та пройшла у рідному для артиста Стокгольмі. 

Хоч і минуло чимало часу з дня смерті Avicii, серія загадкових новин щодо музиканта продовжується. У Лос-Анджелесі хтось таємно продав маєток покійного ді-джея за 17,5 мільйонів доларів, повідомили журналісти The Daily Mail.

 

Допис, поширений Avicii (@avicii)

 

За інформацією ЗМІ, музикант придбав будинок у 2013 році. Тоді Avicii перебував на піку своєї слави, а його пісні "Wake Me Up" і "Hey Brother" лунали на всіх радіостанціях світу. Відтак ді-джей з легкістю віддав за маєток в Лос-Анджелесі 15,5 мільйонів доларів. 

Наразі у мережі є тільки кілька фото розкішної вілли Avicii. Відомо, що будинок має чималу терасу, зроблену зі скла. Вкінці відпочинкової зони музикант поставив фортепіано, знімки якого частенько з'являлись у його блозі. 

 

Допис, поширений Avicii (@avicii)

 

 

Допис, поширений Avicii (@avicii)

 

 

Допис, поширений Avicii (@avicii)

 

 

Допис, поширений Avicii (@avicii)

 

 

Допис, поширений Avicii (@avicii)

 

Нагадаємо, що 20 квітня ЗМІ вибухнули новиною: в Омані знайшли мертвим одного з найвідоміших ді-джеїв і музичних продюсерів Avicii. Згодом трагічну інформацію підтвердив прес-секретар знаменитості. На час смерті ді-джею було всього 28 років. 26 квітня cім'я Avicii зробила публічну заяву щодо його смерті та натякнула на те, що музикант самовільно пішов з життя.

Теги: LifeStyle Музика Avicii
Джерело: 24 Канал
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