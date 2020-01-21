Розкішний маєток радника Кличка на забороненій території: як КМДА видає потрібні документи

Рекреаційна територія Жуків острів – це лісу над Дніпрі між Києвом та елітним районом Конча-Заспою. Але рекреаційний Жуків острів він мажорніший, тому що там ще не все забудовано. Проте все йде до того.

Жуків острів за документами це все ще Київ, по факту – велетенська зелена зона на виїзді з міста. Тут і ліс, і вихід до Дніпра. Під боком – Конча-Заспа, найелітніше українське передмістя. Це сусідство зробило Жуків одним з найпривабливіших місць забудови. Тому що дуже дорого і заборонено.

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Статус острова відповідний – це заказник і рекреаційна зона, з довжелезними прибережними смугами і піщаними пляжами. Будівельній техніці тут не місце. Але проїжджаючи острів, постійно натикаєшся на високі паркани, яких там не повинно бути.

Наприклад, раніше там вже виріс велетенський маєток бізнесмена і екснардепа Василя Хмельницького. Проте будівництво маєтків тут заборонено. Документи ж кажуть, що це насосна станція, а її перебування там закон не забороняє.



Будинок Василя Хмельницького

На відміну від ось цих маєтків. На відео видно, будинки досі не обжиті. Пошук їхніх власників привів до родини нардепа і ексочільника Адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна.



Необжиті будинки

Ось це теж ще Жуків Острів. За високим парканом близько 40 гектарів землі. Декоративні озера, галявина, кілька будинків і центральний палац. За законом усього цього тут бути не мало б, бо землю виділяли кооперативу. Натомість будувати почали для колишнього "регіонала" Юрія Іванющенка. Більш відомого, як Юра Єнакіївський.



Будинок на Жуковому острові

Але навіть оголошення його у розшук та спроби прокуратури повернути землю у власність Києва – не завадили завершити будівництво Версаля по-українськи.

А в іншій будові поки що дерева і пляж. Поки що. Журналістам вдалося отримати проєкт потенційної забудови цієї ділянки. Два розкішні палаци на кілька поверхів. Біля обох відкриті басейни та велетенські галявини з висадженими декоративними ялинками.



Проєкт майбутньої будови

І реалізувати цей потенційний проєкт на Жуковому острові може Павло Рябікін – екснардеп, колишній заступник мера Віталія Кличка і нинішній керівник аеропорту "Бориспіль". Острів Рябікін "освоює" майже 20 років. Його першим об'єктом тут став елітний яхт-клуб і ресторанний комплекс "Маячок".

Тепер володіння можуть розширитися. Причому дуже суттєво. Ось ті два приватних маєтки і люксова база відпочинку мають шанси з’явитися на 15 гектарах заповідної землі впритул до "Маячка". Це зараз тут ще нічого немає. Приватність землі видає тільки паркан. Але, схоже, це лише тимчасово. В серпні у чиновників київської міської адміністрації попросили документ, що фактично дає старт новій забудові на Жуковому. І вона його видала.

Дозвільні документи підписали тихо, без зайвого галасу. Цими ж словами можна охарактеризувати в принципі усю біографію Павла Рябікіна, який попри публічну скромність давно і міцно закріпив зв’язки у владі. Юрист за фахом встиг попрацювати послом, заступником міністра і навіть тричі відсидіти у кріслі нардепа.



Павло Рябікін

Після Революції Гідності кар’єра Рябікіна вийшла на новий рівень. Обраний у 2014 році на посаду голови київської міської адміністрації Віталій Кличко одразу ж призначив його своїм заступником. За рік з посади заступника звільнився, натомість і досі значиться радником Кличка на громадських засадах.

У 2017 році про Рябікіна знову заговорили. Він очолив Міжнародний аеропорт "Бориспіль". І хоча крісло під Рябікіним зараз помітно хитається, він лишається при впливовій посаді, мільйонних статках і налагодженому бізнесі.

Основний бізнес Рябікіна – той самий закритий елітний комплекс "Маячок", який почав рости на Жуковому острові у 2002 році. Ресторанний комплекс, івент-хол, криті альтанки, тераси на воді, власний причал та "паркінг" для яхт. Тут можна відпочити, відсвяткувати ювілей, запросити коханих на побачення або поплавати на яхті. А якщо ви маєте власну яхту, то залишити її на зимування.



Елітний комплекс "Маячок"

На Жуків острів часто їздить колишній шеф Рябікіна, голова київської міської держадміністрації Віталій Кличко.

На території комплексу на Жуковому кілька будинків. Але використовують їх для рекреації окремих людей. Одним з таких якраз користується брат голови КМДА – Володимир Кличко. За інформацією журналістів, поруч з боксером-чемпіоном котедж для родини самого Рябікіна.

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І, здавалося, 4,5 гектари на заповідному Жуковому острові, успішна кар’єра, прибуткові підприємства і купа майна – чого б на цьому не зупинитися? Але ні, як то кажуть, апетит приходить під час їжі.

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