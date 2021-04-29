Коли в Харкові святитимуть паски: розклад служб на Великдень

Великодні кошики в церквах Харкова святитимуть 1 та 2 травня. Наразі вже оприлюднили розклад святкових служб. Для запобігання скупченням у храмах буде поліція, а вірянам видаватимуть маски.
Джерело:Kharkiv Today
Про це розповів єпископ Православної церкви України Харківський і Богодухівський Митрофан. За його словами, будуть також відбуватись онлайн-трансляції служб для тих, хто не зможе прийти на них.
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Який розклад буде у храмах Православної церкви України
Літургії 1 травня в Харкові триватимуть з 9 ранку, а великодні служби в цей день почнуть правити о 23:30. Кошики там святитимуть з 13 години. А 2 травня паски можна буде освятити з 3 ночі до 15:00.
Які святині Православної церкви України є в Харкові
- храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона на вулиці Танкопія, 8 а;
- храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова на вулиці Велика Панасівська, 105 а;
- храм на честь Володимирської ікони Божої Матері на вулиці Немишлянська, 70;
- храм Святого Духа на Московському проспекті;
- храм святого апостола Андрія Первозванного на вулиці Семінарська, 22;
- храм на честь Святого мученика Іоанна Воїна на території Військового інституту танкових військ на Полтавському шляху, 192;
- храм на честь Святителя Луки на території військового госпіталю на вулиці Культури, 5
Де ще будуть святити кошики
Також служби на Великдень будуть у храмах УПЦ МП. Загалом у Харкові їх є 13:
- Свято-Благовіщенський кафедральний собор на Благовіщенській площі, 1;
- Свято-Покровський чоловічий монастир на вулиці Університетській 8;
- Свято-Успенський собор на вулиці Університетській, 11;
- Свято-Пантелеймонівський храм на вулиці Клочківській, 94;
- храм 2000-річчя Різдва Христового на проспекті Науки, 65;
- храм ікони Божої Матері "Живоносне джерело" на вулиці Балакірєва, 5;
- храм ікони Божої Матері "Стягнення загиблих" на вулиці Культури, 22а;
- храм ікони Божої Матері "Відрада і Втіха" на вулиці Рязанській, 24;
- храм Преподобного Алексія чоловіка Божого на вулиці Клочківській, 321;
- Свято-Пантелеймонівський храм у лікарні швидкої допомоги в провулку Балакірєва, 3а;
- храм Святих Дружин-Мироносиць на вулиці Сумській, 30;
- храм святителя Спиридона Триміфунтського на проспекті Перемоги, 77а;
- храм Озерянської ікони Божої Матері на Полтавському шляху, 124;
- храм Казанської ікони Божої Матері на вулиці Курилівській, 78.
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Що таке УПЦ МППісля надання Україні Томосу 2 роки тому з'явилася Православна Церква України, яка є повністю незалежною від Москви та підпорядковується Константинопольському патріарху. Тоді до Української Православної Церкви московського патріархату звернулися з проханням змінити назву.
Однак там відмовились забирати слово "українська" з назви структури, яка є під управлінням російських ченців. Наразі тривають судові процеси щодо цього.
Чому у святинях буде поліція
За словами єпископа Митрофана, дотримання карантинних обмежень у церквах буде обов'язковим. За ним будуть пильно стежити не лише співробітники церкви.
У храмах на чотири квадратних метри — одна людина. Усі мають бути в масках. У храмах будуть маски та антисептики для тих, хто прийде без них. За виконанням карантинних обмежень буде стежити поліція. Наші люди в храмах будуть стояти, пояснювати, щоб не було скупчення,
— пояснив Митрофан.