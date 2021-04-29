Коли в Харкові святитимуть паски: розклад служб на Великдень

Великодні кошики в церквах Харкова святитимуть 1 та 2 травня. Наразі вже оприлюднили розклад святкових служб. Для запобігання скупченням у храмах буде поліція, а вірянам видаватимуть маски.

Про це розповів єпископ Православної церкви України Харківський і Богодухівський Митрофан. За його словами, будуть також відбуватись онлайн-трансляції служб для тих, хто не зможе прийти на них.

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Який розклад буде у храмах Православної церкви України

Літургії 1 травня в Харкові триватимуть з 9 ранку, а великодні служби в цей день почнуть правити о 23:30. Кошики там святитимуть з 13 години. А 2 травня паски можна буде освятити з 3 ночі до 15:00.

Які святині Православної церкви України є в Харкові

храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона на вулиці Танкопія, 8 а;

храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова на вулиці Велика Панасівська, 105 а;

храм на честь Володимирської ікони Божої Матері на вулиці Немишлянська, 70;

храм Святого Духа на Московському проспекті;

храм святого апостола Андрія Первозванного на вулиці Семінарська, 22;

храм на честь Святого мученика Іоанна Воїна на території Військового інституту танкових військ на Полтавському шляху, 192;

храм на честь Святителя Луки на території військового госпіталю на вулиці Культури, 5

Де ще будуть святити кошики

Також служби на Великдень будуть у храмах УПЦ МП. Загалом у Харкові їх є 13:

Свято-Благовіщенський кафедральний собор на Благовіщенській площі, 1;

Свято-Покровський чоловічий монастир на вулиці Університетській 8;

Свято-Успенський собор на вулиці Університетській, 11;

Свято-Пантелеймонівський храм на вулиці Клочківській, 94;

храм 2000-річчя Різдва Христового на проспекті Науки, 65;

храм ікони Божої Матері "Живоносне джерело" на вулиці Балакірєва, 5;

храм ікони Божої Матері "Стягнення загиблих" на вулиці Культури, 22а;

храм ікони Божої Матері "Відрада і Втіха" на вулиці Рязанській, 24;

храм Преподобного Алексія чоловіка Божого на вулиці Клочківській, 321;

Свято-Пантелеймонівський храм у лікарні швидкої допомоги в провулку Балакірєва, 3а;

храм Святих Дружин-Мироносиць на вулиці Сумській, 30;

храм святителя Спиридона Триміфунтського на проспекті Перемоги, 77а;

храм Озерянської ікони Божої Матері на Полтавському шляху, 124;

храм Казанської ікони Божої Матері на вулиці Курилівській, 78.

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Однак там відмовились забирати слово "українська" з назви структури, яка є під управлінням російських ченців. Наразі тривають судові процеси щодо цього. Після надання Україні Томосу 2 роки тому з'явилася Православна Церква України, яка є повністю незалежною від Москви та підпорядковується Константинопольському патріарху. Тоді до Української Православної Церкви московського патріархату звернулися з проханням змінити назву.Однак там відмовились забирати слово "українська" з назви структури, яка є під управлінням російських ченців. Наразі тривають судові процеси щодо цього.

Чому у святинях буде поліція

За словами єпископа Митрофана, дотримання карантинних обмежень у церквах буде обов'язковим. За ним будуть пильно стежити не лише співробітники церкви.

У храмах на чотири квадратних метри — одна людина. Усі мають бути в масках. У храмах будуть маски та антисептики для тих, хто прийде без них. За виконанням карантинних обмежень буде стежити поліція. Наші люди в храмах будуть стояти, пояснювати, щоб не було скупчення,

— пояснив Митрофан.