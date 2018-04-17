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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розкол між президентом і його командою, – NYT про відхилення Трампом санкцій проти Росії

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Відтермінування Трампом нових санкцій проти Росії свідчить про розкол між ним і його командою
Відтермінування Трампом нових санкцій проти Росії свідчить про розкол між ним і його командою / Pinterest

У неділю, 15 квітня представник США при ООН Ніккі Гейлі оголосила, що адміністрація накладе санкції на російські компанії, що сприяють сирійській програмі хімічної зброї. Після повітряного удару по Сирії штрафні заходи були в числі подальших варіантів дій Америки, але у понеділок Дональд Трамп відхилив введення нового пакету санкцій проти РФ.

Зміна курсу Білого дому вказує на розкол між президентом Штатів і його командою, яка займається питаннями національної безпеки, пише The New York Times.

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Коментуючи рішення Дональда Трампа, його прес-серктар Сара Сандерс заявила, що адміністрація США продовжує розглядати додаткові санкції проти Росії, однак, "хоч президент чітко і дав зрозуміти, що має намір бути жорстким з Москвою, йому все ж хотілося б мати з нею добрі відносини", додала вона.

Співробітник Білого дому на умовах анонімності описав внутрішні дискусії, розповівши для видання, що Трамп вирішив не вводити санкції, адже вважає їх "непотрібними", тому що із Москви не надійшло серйозної відповіді на авіаудари США, Франції та Британії по Сирії.

Як зазначив інший член адміністрації Трампа, глава Білого дому був незадоволений тим, що Гейлі поспішила із оголошенням про потенційне введення нового пакету санкцій проти РФ. Відхиливши санкції, Трамп буквально підірвав авторитет посла, яку називають одним із найжорсткіших критиків дій Кремля по всьому світу.

За словами аналітиків, зміна політики Трампа на протилежну знову показала, що його адміністрація ледве знаходить зв'язний і послідовний тон у відносинах з Росією.

Трамп, мабуть, думає, що, якщо він буде погоджуватися з рекомендаціями радників у парні числа і відхиляти їх у непарні, в результаті вийде стратегія. (...) Загалом, інші уряди не знають, сміятися над усім цим чи плакати. Але в Росії більше сміються,
– прокоментував для NYT Стівен Сестанович, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин із Колумбійського університету Стівен Сестанович, який у 1990- х роках служив послом у колишніх радянських республіках.

Американська газета зауважує, що чиновники адміністрації США повідомили, що рано чи пізно нові санкції все ще можуть бути введені, якщо Росія вживе заходів, що дають підстави для цього.

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини політики Новини США Санкції Війна у Сирії Новини Росії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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