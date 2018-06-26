Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі

Під час будівництва торговельного центру на Поштовій площі три роки тому несподівано знайшли неймовірну археологічну пам’ятку – шматок київської вулиці князівської доби. Добряче подумавши, в міській адміністрації, зрештою, заявили, що не можна ось так взяти і через якусь там історичну знахідку розірвати угоду і образити компанію-забудовника.

Тисячу років пролежали ці артефакти під землею і під час облаштування фундаменту торговельного центру на них випадково наштовхнулися будівельники.

Читайте також: Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах

Здавалося б, Києву неймовірно пощастило, адже можна облаштувати музей в якому численним туристам показувати, як виглядала українська столиця тисячоліття тому. Справді, чим ми гірші за Рим чи Афіни, куди щороку приїздять натовпи іноземців, щоб доторкнутися до вічності, сфотографуватися на пам’ять, а заодно залишити грошей під час туристичної поїздки.



Розкопки на Поштовій площі/ Віталій Носач, Styler.rbc.ua

Натхненний знахідкою мер Віталій Кличко три роки тому заявив, що на місці важливої археологічної знахідки неодмінно буде створений музей. Але для цього треба розірвати угоду між містом та забудовником, який планує на цьому місці звести торговельний центр. І ось, місяць за місяцем, ентузіазм Віталія Кличка, а також пропрезидентської фракції в Київраді почали потроху згасати. Добряче подумавши, в міській адміністрації, зрештою, заявили, що не можна ось так взяти і через якусь там історичну знахідку розірвати угоду і образити компанію-забудовника.

А забудовник цей і справді непростий. Фірма "Хенсфорд-Україна", яка здійснює всі роботи на Поштовій площі, в тому числі зведення торговельного центру, була створена за кілька місяців до подій на Євромайдані. І належить вона Андрію Кравцю – так званому завгоспу Віктора Януковича, який опікувався побутом колишнього президента і очолював при Януковичі Державне управління справами.

Цей Кравець після втечі свого патрона, недовго поневірявся по закордонах, і вже влітку 2014 року повернувся в Україну, очевидно, отримавши гарантії недоторканості і від нинішнього президента, і від правоохоронців. І активно взявся за забудову Поштової площі. Аж тут халепа, важлива археологічна знахідка зупинила плани завгоспа Януковича по зведенню ще одного, 243-го за ліком торговельного комплексу в Києві. Але, Кравець не розгубився і підключив весь свій вплив.

Відтак, депутатська більшість в Київраді, до якої входять представники пропрезидентської "Солідарності" та колишні регіонали з партії "Єдність" почала давати задній хід і два тижні тому провалили розірвання угоди з фірмою Кравця на забудову Поштової площі. Даремно, що конкурс на цю забудову в 2013 році ще в часи Януковича був проведений сумнівно і був фактично сфальсифікований. Це не стало для депутатів підставою для повернення цієї важливої земельною ділянки у власність громади.



Андрій Кравець

І лише після неймовірного суспільного обурення, пропрезидентська більшість Київради, зрештою, пішла на компроміс, ухваливши рішення про збереження археологічних залишків, але лише у вигляді експозиції. Тобто невеликого фрагменту під склом. На що це буде схоже? Ми вже маємо один такий приклад. Коли двадцять років тому під час будівництва торговельного центру "Глобус" на Майдані незалежності було знайдено залишки Лядських воріт та ділянку одного з давніх кварталів Києва.

Тоді архітектурні варвари також перемогли і замість повноцінного музею, який би відтворював шматок нашої тисячолітньої історії, значна частина пам’ятки була зруйнована будівельниками. І сьогодні ми маємо лише один невеликий експонат під новозбудованими на площі воротами. Ось і все. Що ж до Поштової площі, то після ухвалення депутатами Київради скандального рішення, дехто з активістів навіть оголосив голодування. Але, навряд чи це зупинить архітектурних варварів з Київради та міської адміністрації.

Читайте також: Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку

Адже, віддаючи на знищення завгоспу Януковича важливу історичну знахідку, київські чиновники та депутати зможуть непогано поїсти італійську пасту чи грецький салат, милуючись стародавніми пам’ятками Рима чи Афін. Нам же залишиться черговий торговельний центр з турецькими куртками чи китайською електронікою. Замість стародавньої української культури. Якщо ми все це проковтнемо, звісно.