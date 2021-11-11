Чоловікові змінили запобіжний захід. Замість цілодобового домашнього арешту, йому дозволили вийти під заставу 3 мільйони гривень.

Які обмеження наклали

Цю суму ексчиновник має внести протягом 5 днів. Також на нього наклали кілька обмежень.

Що він зобов'язаний робити:

негайно прибувати до детективів НАБУ на першу вимогу;

не покидати Одесу без дозволу правоохоронців чи суду;

сповіщати про зміну поточного місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними;

не відвідувати приміщення, які використовуються прокуратурою;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Головне про розкрадання землі в Одесі

Про схему незаконного заволодіння землею міста, яка могла завдати бюджету 550 мільйонів збитку, повідомили 6 жовтня. У той день Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.

Згодом фігурантів справи стало 15. Проте наразі більшість із них вийшли під заставу. Уникнути судового процесу зміг лише бізнесмен Володимир Галантернік, який майже постійно живе закордоном. Проте ВАКС дозволив заочне розслідування проти нього.