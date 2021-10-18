Розкрадання землі в Одесі: випустили під заставу експрокурора Жученка

Вищий антикорупційний суд 18 жовтня відпустив під заставу колишнього головного прокурора Одещини Олега Жученка. Його підозрюють в допомозі злочинній групі, до якої нібито входив мер Одеси Геннадій Труханов і ще кілька людей.

Розмір визначеної застави – 2,6 мільйона гривень. Слід зазначити, що мовиться про справу захоплення землі, яке завдало державі збитку приблизно 689 мільйонів гривень.

Ця ж справа Таких грошей у мера немає, – Труханов зіронізував щодо свого запобіжного заходу

Які обмеження на нього наклали

Рішення про обрання запобіжного заходу ухвалювала суддя ВАКС Оксана Олійник. Встановили не лише розмір застави, а й інші обмеження, які наклали на експрокурора.

Що означає це рішення суду для Жученка:

він повинен прибувати до правоохоронців на першу вимогу;

заборонено відлучатися з Одеси без дозволу;

необхідно повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цій справі;

необхідно здати на зберігання закордонні паспорти.



Засідання, де обирали запобіжний захід / Скриншоти "Слово і Діло"

Що відомо про ймовірне захоплення землі в Одесі

6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. Тому вона в цей день підписала підозру в цій справі Труханову, Жученку та ще 3 особам. Серед них також були заступник мера Одеси Олег Бриндак, директорка юридичного департаменту міськради Інна Поповська та одеський бізнесмен Володимир Галантерник.

11 жовтня мера Одеси випустили під заставу 30 мільйонів гривень. Проте прокурори просили призначити заставу в розмірі 120 мільйонів, однак мер сказав, що таких грошей не має. Через 2 дні також відпустили під заставу Поповську. Вона за це була змушена віддати 26 мільйонів гривень.