Чоловіка відпустили під заставу в майже 40 мільйонів гривень. Рішення про це ухвалили у відповідь на клопотання детективів НАБУ.

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Які обмеження на нього наклали

Сума застави, яку обрали для заступника Геннадія Труханова, – 39 967 200 гривень. Також на нього наклали й кілька інших зобов`язань:

прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ;

не покидати Одесу без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними; утримуватися від відвідування, які використовуються прокуратурою;

здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Коротко про розкрадання землі в Одесі

Бриндака та 15 інших осіб підозрюють у розкраданні землі Одеси. На думку правоохоронців ця схема завдала бюджету міста збиток у розмірі понад 550 мільйонів гривень. Зокрема, мовиться про заволодіння 6 земельними ділянками, на яких звели багатоповерхівки.

Також у справі фігурують мер Одеси Геннадій Труханов, колишній прокурор області Олег Жученко, місцевий олігарх Володимир Галантернік і багато інших. Коли доходить до запобіжного заходу, кожного з фігурантів цієї справи відпускають під заставу.