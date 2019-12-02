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      Розкрадання 11 мільйонів гривень: силовики прийшли з обшуками в аеропорт Одеси

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      Обшуки в аеропорті Одеси / ssu.gov.ua

      Генпрокуратура та співробітники СБУ провели обшуки на території одеського аеропорту та офісах підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.

      Правоохоронці шукали докази завищення обсягів і вартості ремонтних робіт на території аеропорту. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

      Актуально: Розкрадання 100 мільйонів гривень: у міськраді Одеси провели обшуки, – деталі

      Слідчі вилучили оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.

      Як працювала корупційна схема

      В СБУ встановили, що посадовці у змові з підконтрольним їм генпідрядником робіт перераховували гроші комерційним фіктивним структурам.

      Фірми були оформлені як субпідрядники. З ними підписувались акти прийому – передачі робіт та послуг, які фактично виконані не були.

      Наразі керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).


      СБУ прийшла з обшуками в аеропорт Одеси / фото СБУ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ГПУ СБУ Корупція Новини Одеси
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