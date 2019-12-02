Розкрадання 11 мільйонів гривень: силовики прийшли з обшуками в аеропорт Одеси

Генпрокуратура та співробітники СБУ провели обшуки на території одеського аеропорту та офісах підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.

Правоохоронці шукали докази завищення обсягів і вартості ремонтних робіт на території аеропорту. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

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Слідчі вилучили оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.

Як працювала корупційна схема

В СБУ встановили, що посадовці у змові з підконтрольним їм генпідрядником робіт перераховували гроші комерційним фіктивним структурам.

Фірми були оформлені як субпідрядники. З ними підписувались акти прийому – передачі робіт та послуг, які фактично виконані не були.

Наразі керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



СБУ прийшла з обшуками в аеропорт Одеси / фото СБУ