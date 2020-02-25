Розкрадання 23 мільйонів гривень: чиновникам оголосили про підозру через закупівлю вуличних ламп

П'ятьом посадовцям КП "Київміськсвітло" оголосили про підозру через розкраданні 23 мільйонів гривень при закупівлі ламп для вуличного освітлення у столиці.

Силовики раніше провели обшуки у фігурантів кримінальної справи. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За версією слідства, у 2018 році чиновники "Київміськсвітла", порушуючи законодавство, здійснили закупівлю в однієї з компаній натрієвих ламп для вуличного освітлення за завищеними цінами.

Відзначимо, що на освітлення київських вулиць мали витратити 700 мільйонів гривень. Це рішення було ухвалене ще у липні 2019 році.

До слова, 79% опитаних українців вважає, що високі зарплати чиновників не здатні повністю запобігти корупції в країні. Водночас, більшість українців вважають, що виплати для топових чиновників повинні бути у межах 31,6 тисячі гривень.

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