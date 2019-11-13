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      Розкрадання у VAB банку: оголосили підозру ексвласнику Бахматюку та ексголові правління Мальцеву

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      Справа про розкрадання стабілізаційного кредиту VAB банку
      Справа про розкрадання стабілізаційного кредиту VAB банку / 1news.com.ua

      НАБУ разом із САП заочно оголосили підозру аграрному олігархові, ексвласникові VAB банку Олегові Бахматюку та ексголові правління цього банку Денисові Мальцеву. Обох підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого VAB банку від Нацбанку України.

      Оскільки місце перебування Бахматюка та Мальцева наразі не відомі, то повідомленні про підозру у злочині надіслані їм поштою за місцем реєстрації підозрюваних, повідомили в НАБУ.

      Справа VAB банку: суд взяв під домашній арешт члена ради НБУ Каленського

      Так, коло підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом VAB банку зросло до 10 осіб:

      • експерший заступник голови НБУ Олександр Писарук,
      • член ради НБУ Микола Каленський (взятий під домашній арешт),
      • ексдиректорка генерального департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга (взята під варту),
      • голова наглядової ради і заступник глави правління VAB банку,
      • троє посадовців приватних компаній, пов'язаних з власниками VAB банку,
      • ексвласник VAB банку Олег Бахматюк,
      • ексголова правління VAB банку Денис Мальцев.

      Що відомо про справу VAB банку?

      Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного вінд НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку. Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

      Схема розкрадання стабілізаційного кредиту VAB банку
      Схема розкрадання стабілізаційного кредиту VAB банку / Інфографіка НАБУ

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Справа VAB банку Банки Корупція Розслідування НАБУ САП Гроші НБУ Олег Бахматюк
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