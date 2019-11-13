Розкрадання у VAB банку: оголосили підозру ексвласнику Бахматюку та ексголові правління Мальцеву

НАБУ разом із САП заочно оголосили підозру аграрному олігархові, ексвласникові VAB банку Олегові Бахматюку та ексголові правління цього банку Денисові Мальцеву. Обох підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого VAB банку від Нацбанку України.

Оскільки місце перебування Бахматюка та Мальцева наразі не відомі, то повідомленні про підозру у злочині надіслані їм поштою за місцем реєстрації підозрюваних, повідомили в НАБУ.

Справа VAB банку: суд взяв під домашній арешт члена ради НБУ Каленського

Так, коло підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом VAB банку зросло до 10 осіб:

експерший заступник голови НБУ Олександр Писарук,

член ради НБУ Микола Каленський (взятий під домашній арешт),

ексдиректорка генерального департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга (взята під варту),

голова наглядової ради і заступник глави правління VAB банку,

троє посадовців приватних компаній, пов'язаних з власниками VAB банку,

ексвласник VAB банку Олег Бахматюк,

ексголова правління VAB банку Денис Мальцев.

Що відомо про справу VAB банку?

Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного вінд НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку. Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.



Схема розкрадання стабілізаційного кредиту VAB банку / Інфографіка НАБУ