Розкрили небезпеку популярних препаратів

Науковці провели кілька досліджень і встановили, з якими препаратами пробіотики можуть завдати серйозну шкоду організму.

Експерименти провели фахівці з ізраїльського Інституту Вейцманна, які провели відразу два дослідження про вплив пробіотиків на людський організм, пише The Guardian.

Читайте також: Як уникнути інсультів та серцевих нападів: простий спосіб

У першому дослідженні взяли участь 15 добровольців, 10 з яких отримували пробіотичні препарати, а інші 5 – "плацебо". Експеримент тривав три тижні. З'ясувалося, що пробіотичні мікроорганізми змогли закріпитися лише у шести добровольців, що приймали препарати.



Пробіотики та антибіотики: поєднання

У другому дослідженні намагалися вивчити вплив корисних бактерій після курсу антибіотиків. Учасники експерименту протягом тижня приймали антибіотики, після чого їх розділили на три групи, перша з яких приймала пробіотики, друга не приймала нічого, а третя приймала такі ж пробіотики, які були виділені з екскрементів.

З'ясувалося, що саме в останньої групи кишкова мікрофлора відновлювалася найшвидше після курсу антибіотиків. Друге "місце" зайняли учасники, які не отримували жодних препаратів, а третє – ті, які пройшли курсу пробіотиків.

У тих добровольців, які приймали пробіотичні препарати, через довгу відсутність "рідної" мікрофлори, в кишківнику змінювалася генетична активність, що підвищує ризик розвитку алергії і запальних реакцій.



Чим небезпечні пробіотики після курсу антибіотиків

Висновок вчених такий: після курсу антибіотиків споживання пробіотиків перешкоджає відновленню мікробіоми кишківника, призводить до запальних процесів в кишківнику.