Розкрили секрет, як ніс захищає людину від бактерій

Бактерії та віруси присутні у кожному вдиху, який робить людина. Проте досі залишалося загадкою, як дихальні шляхи виокремлюють та зупиняють їх.

Дослідники з Массачусетської лікарні Massachusetts Eye and Ear описують цей алгоритм, інформує журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Вони встановили, що зупиняють інфекції у дихальних шляхах екзосоми або ж маленькі наповнені рідиною мішечки, які миттєво вбивають бактерії.

Вчені взяли зразки слизу пацієнтів та створили власні штучні клітини. Після чого вони змоделювали вплив бактерій і виміряли кількість та склад екзосом. Вчені довели, що екзосоми такі ж ефективні, як і антибіотики при знищенні бактерій.

Екзосоми – що це? Це маленькі бульбашки, що складаються з ліпідної мембрани і містять у ній молекули білків і РНК. Екзосоми передають антимікробні білки з передньої частини носа до задньої через дихальні шляхи. Таким чином, вони захищають інші клітини від бактерій до їх потрапляння в організм.

Вчені пояснюють, що з першою появою бактерій організм людини вивільняє мільярди екзосом у слиз. Усі ці екзосоми вакцинують клітини далі по повітропроводу, вбиваючи мікроби, таким чином не залишають їм жодного шансу.



Як ніс захищає людину від бактерій

Для реакції імунітету потрібно всього 5 хвилин. Організм вдвічі збільшує кількість екзосом, а також подвоює захисний фермент екзосом – синтаза оксиду азоту, який захищає організм від бактерій. Вчені зазначили, що антимікробна молекула – оксид азоту – стає захистом екзосоми від бактерій.

