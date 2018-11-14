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      Розкрили секрет, як ніс захищає людину від бактерій

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      Розкрили секрет, як ніс захищає людину від бактерій
      Розкрили секрет, як ніс захищає людину від бактерій / popsci.com

      Бактерії та віруси присутні у кожному вдиху, який робить людина. Проте досі залишалося загадкою, як дихальні шляхи виокремлюють та зупиняють їх.

      Дослідники з Массачусетської лікарні Massachusetts Eye and Ear описують цей алгоритм, інформує журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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      Вони встановили, що зупиняють інфекції у дихальних шляхах екзосоми або ж маленькі наповнені рідиною мішечки, які миттєво вбивають бактерії.

      Вчені взяли зразки слизу пацієнтів та створили власні штучні клітини. Після чого вони змоделювали вплив бактерій і виміряли кількість та склад екзосом. Вчені довели, що екзосоми такі ж ефективні, як і антибіотики при знищенні бактерій.

       
      Екзосоми – що це?
      Це маленькі бульбашки, що складаються з ліпідної мембрани і містять у ній молекули білків і РНК.
       
      Екзосоми передають антимікробні білки з передньої частини носа до задньої через дихальні шляхи. Таким чином, вони захищають інші клітини від бактерій до їх потрапляння в організм.

      Вчені пояснюють, що з першою появою бактерій організм людини вивільняє мільярди екзосом у слиз. Усі ці екзосоми вакцинують клітини далі по повітропроводу, вбиваючи мікроби, таким чином не залишають їм жодного шансу.

      Як ніс захищає людину від бактерій
      Як ніс захищає людину від бактерій

      Для реакції імунітету потрібно всього 5 хвилин. Організм вдвічі збільшує кількість екзосом, а також подвоює захисний фермент екзосом – синтаза оксиду азоту, який захищає організм від бактерій. Вчені зазначили, що антимікробна молекула – оксид азоту – стає захистом екзосоми від бактерій.

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      Теги: Лікування дослідження Здоров'я Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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