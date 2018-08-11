23:28
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 14°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розкута Даша Астаф'єва ледь прикрила пишні груди: фото

1292 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Українська співачка і модель Даша Астаф’єва є однією з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу. 33-річна артистка часто демонструє шанувальникам звабливі образи.

Нові знімки Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Оля Полякова показала відверте фото з Дашею Астаф'євою в ліжку: фото

"Складний вибір: врятувати світ або відповісти всім жабам на коментарії", – прокоментувала знімок актриса і відзначила на фото офіційну сторінку фільму "Продюсер".

Зауважимо, напередодні у Мережі з'явився тізер до української кінокомедії "Продюсер", у якому зіграла Даша Астаф'єва.

"У центрі сюжету — самовпевнений та самозакоханий кінопродюсер Олексій Дурнєв, якого зіграє сам Дурнєв. Купаючись у променях власної слави, герой успішно витратив на вечірки всі гроші, отримані на майбутній фільм. Зйомка починається вже завтра, а платити за неї немає чим. Продюсер має знайти купу грошей на зйомку, отримати урок від карми та пережити чудернацькі пригоди", – йдеться в описі під тізером на YouTube.

Прем'єра у кіно очікується в березні 2019 року.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Усі фото – Instagram

Теги: Новини України Кіно LifeStyle Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
сьогодні, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Головні новини 11 серпня: Російські вантажівки на Донбасі та Греція відкликає свого посла з РФ
сьогодні, 22:00 Головні новини 11 серпня: Російські вантажівки на Донбасі та Греція відкликає свого посла з РФ
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
сьогодні, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
сьогодні, 18:05 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сьогодні, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук