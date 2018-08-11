Розкута Даша Астаф'єва ледь прикрила пишні груди: фото

Українська співачка і модель Даша Астаф’єва є однією з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу. 33-річна артистка часто демонструє шанувальникам звабливі образи.

Нові знімки Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Складний вибір: врятувати світ або відповісти всім жабам на коментарії", – прокоментувала знімок актриса і відзначила на фото офіційну сторінку фільму "Продюсер".

Зауважимо, напередодні у Мережі з'явився тізер до української кінокомедії "Продюсер", у якому зіграла Даша Астаф'єва.

"У центрі сюжету — самовпевнений та самозакоханий кінопродюсер Олексій Дурнєв, якого зіграє сам Дурнєв. Купаючись у променях власної слави, герой успішно витратив на вечірки всі гроші, отримані на майбутній фільм. Зйомка починається вже завтра, а платити за неї немає чим. Продюсер має знайти купу грошей на зйомку, отримати урок від карми та пережити чудернацькі пригоди", – йдеться в описі під тізером на YouTube.

Прем'єра у кіно очікується в березні 2019 року.



Даша Астаф'єва / Усі фото – Instagram