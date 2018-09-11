Розлучений Шнуров вперше вийшов у світ з новою дівчиною: фото

Російський музикант, лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров, який у серпні офіційно розлучився з дружиною Матильдою, вперше вийшов у світ з новою дівчиною.

Музикант відвідав премію "Людина року" за версією журналу GQ. Останнього разу Шнуров завітав на церемонію з екс-дружиною Матильдою, а цього разу засвітився блондинкою Варварою.

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Також журналісти змогли дізнатися, що дівчина – поетеса. Для виходу вона обрала довге червоне плаття, а Сергій Шнуров одягнув класичний чорний костюм і окуляри.



Сергій Шнуров і нова дівчина Варвара / Spletnik



Сергій Шнуров і нова дівчина Варвара / Spletnik



Нагадаємо, Шнуров та Олена Мозгова (Матильда) заявили про розлучення весною 2018 року. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. За словами музиканта, ініціатором розлучення стала саме дружина.