Розлучений Шнуров вперше вийшов у світ з новою дівчиною: фото
Російський музикант, лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров, який у серпні офіційно розлучився з дружиною Матильдою, вперше вийшов у світ з новою дівчиною.
Музикант відвідав премію "Людина року" за версією журналу GQ. Останнього разу Шнуров завітав на церемонію з екс-дружиною Матильдою, а цього разу засвітився блондинкою Варварою.
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Також журналісти змогли дізнатися, що дівчина – поетеса. Для виходу вона обрала довге червоне плаття, а Сергій Шнуров одягнув класичний чорний костюм і окуляри.
Сергій Шнуров і нова дівчина Варвара / Spletnik
Сергій Шнуров і нова дівчина Варвара / Spletnik
Нагадаємо, Шнуров та Олена Мозгова (Матильда) заявили про розлучення весною 2018 року. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. За словами музиканта, ініціатором розлучення стала саме дружина.