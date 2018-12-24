Розлючені фанати змусили екс-зірку "Шахтаря" піти зі збірної Бразилії

Колишня зірка донецького "Шахтаря" Фернандіньо вирішив більше не виступати за збірну Бразилії.

Опорний півзахисник "Манчестер Сіті", який захищав кольори "Шахтаря" з 2005 року до 2013-го, попросив головного тренера збірної Бразилії Тіте не викликати його на найближчі матчі команди.

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"Фернандіньо – перша опція в моєму виборі. Але його сім'я зіткнулася з жорстокістю фанатів. Він пообіцяв родичам, що більше не повернеться", – цитує Тіте El Espanol.

Багато фанатів "пентакампеонів" звинуватили Фернандіньо в поразці в 1/4 фіналу чемпіонату світу від збірної Бельгії. Уболівальники посилали йому листи з погрозами.

Відзначимо, що 33-річний футболіст провів за збірну Бразилії 49 матчів, в яких забив 2 м'ячі.

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