Розлючений батько побив вчителя фізкультури через зауваження дитині

У Києві батько школяра жорстоко побив вчителя фізкультури за зауваження дитині. Внаслідок нападу чоловік отримав травми, з якими його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

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Інцидент стався у ліцеї №157 в Оболонському районі столиці 16 січня. Про потерпілого в поліцію повідомили медики: чоловіка доправили у відділення хірургії.

Поліція встановила, що напередодні вчитель фізкультури Ігор Матвієнко зробив зауваження учневі 4 класу, за іншою версією – накричав на дитину. Хлопчик розплакався і вдома поскаржився батькові. Батько "потерпілого" школяра на наступний день застав вчителя у дворі і побив його. Відео початку бійки зафіксували камери спостереження ліцею.

Він мене вже підняв, кинув на землю, почав руками бити. Злетів кросівок, все таке. Він дістав пилку, говорив, "ти цією рукою чіпав мого Рому? Я тобі її відріжу. Давай сюди руку". Я йому підтягую руку. Він опустив пилу,

– розповів потерпілий Ігор Матвієнко.

Зараз учитель в лікарні, у нього численні гематоми, розрив легень та струс мозку.

У школі наголошують, що вчитель вибачився перед хлопчиком і його батьком, але нападника це не зупинило.

Чоловік після бійки втік з місця інциденту, але пізніше сам звернувся в поліцію у супроводі адвоката. Правопорушника повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, він затриманий, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

"Учитель (24 канал) – спортсмен міжнародної категорії, галузь тхеквондо, з чорним поясом. Але він не був налаштований на таку манеру розмови. Це було для нього повною несподіванкою. Це було видно на кадрах, які ми спостерігали на камерах спостереження. Ми стурбовані дуже. Все вчительство зараз дуже стурбоване", – розповів директор ліцею №157 Віктор Костенко.